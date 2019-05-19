Два золота, серебро и две бронзы взяли абхазские кикбоксеры в Кисловодске

СУХУМ, 19 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Воспитанники столичного Комитета по вопросам молодежи и спорта успешно выступили в Кубке Ставропольского края и Краевом соревновании "Надежды Ставрополья" по кикбоксингу, рассказал в интервью Sputnik тренер спортсменов Саид Смыр.

"В этом турнире принимало участие пять спортсменов из Абхазии, Гудиса Хиба (2002 года рождения в весе до 60 килограмм) и Илья Дочия (2003 года рождения в весе до 57 килограмм) завоевали золотые медали. Азнаур Шхаев (2003 года рождения в весе до 48 килограмм) занял второе место и приз "За волю к победе", Александр Зухба (2015 года рождения в весе до 64 килограмм) и Беслан Дочия (2005 года рождения в весе до 44 килограмм) заняли третье место", - рассказал Смыр.

Соревнования проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе ДЮСШ № 1 города Кисловодск. В турнире принимают участие кикбоксеры Ставропольского края, Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, из Москвы и Абхазии.

© Foto / Саид Смыр Соревнование по кикбоксингу "Надежды Ставрополя"

Соревнования по кикбоксингу "Надежды Ставрополья" проводятся с 90-х годов прошлого века, в этом году в турнире принимают участие 215 спортсменов.