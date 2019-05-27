Денис Саманба пробежал сто километров и взял "серебро" на марафоне в России

В забеге на сто километров российского ультрамарафона в зоне полупустыни "Elton Ultra 2019" участвовало 77 человек.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Спортсмен из Абхазии Денис Саманба пробежал сто километров и занял второе место в российском ультрамарафоне в зоне полупустыни "Elton Ultra 2019", об этом Саманба рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия в понедельник 27 мая.

"Последние полгода я серьезно готовился к забегу с тренером. Все это вылилось в то, что вчера в одном из самых престижных забегов России я занял второе место на дистанции сто километров. Пробежал эту дистанцию за девять с половиной часов", - поделился Саманба.

Саманба добавил, что большой неожиданностью для него стало, когда на 64 километре дистанции ему сказали, что он бежит на третьей позиции. Финишировав, к своему удивлению, легкоатлет узнал, что он пришел вторым.

© Фото : предоставлено Денисом Саманба Саманба о путешествии по России: это меняет

Отрыв между "золотым" и "серебряным" призерами составил 11 минут. Учитывая общее время, проведенное в забеге, отметил Саманба, это небольшая разница. Участок марафона проходил в зоне полупустыни между Волгоградской областью и Казахстаном.

Бегун из Абхазии поблагодарил всех, кто его поддерживал и поздравил с достижением.

Ультрамарафон "Elton Ultra 2019" - единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни. Название этого забега происходит от названия самого соленого озера Европы – Эльтон, расположенного на севере Прикаспийской низменности в Палласовском районе Волгоградской области.