Сборная Абхазии обыграла Сапми всухую на ЧЕ ConIFA-2019

Матч чемпионата Европы ConIFA-2019 между Абхазией и Сапми (Лапландия) проходил на стадионе имени Вигена Шириняна в городе Мартакерт.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу обыграла команду Сапми (Лапландия) на чемпионате Европы ConIFA-2019 с минимальным счетом 1:0.

В сравнении с первой встречей на турнире, действия абхазских футболистов были более согласованными, однако отдать предпочтение одной из команд было сложно, так как инициатива поочередно переходила от одной команды к другой.

Темп игры в первой половине игры был не высок, мяч разыгрывался в основном в центре поля, атаки были редкими. Первый по-настоящему опасный момент возник у ворот Абхазии, на 21-й минуте, футболист Сапми бил по воротам, но голкипер Инал Кацба спас свою команду отбив игровой снаряд. Абхазские футболисты не остались в долгу, на 35-й минуте из-за пределов штрафной бил Алан Хугаев, мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойки ворот.

Натиск сборной Абхазии на соперников к концу первого тайма усилился, на 45-й минуте после подачи со штрафного Виктора Пимпия, мяч головой забил Георгий Дгебуадзе.

Второй тайм команды начали более активно, футболисты быстро проходили центр поля и пытались организовать острые моменты. Не смотря на это, моментов, которые могли бы привести к забитому голу было мало.

Однако на 60-й минуте сборная Абхазии пошла в атаку, войдя в штрафную соперников, нападающий Дмитрий Маскаев бил по воротам, мяч отбил защитник, но недалеко, игровой снаряд отскочил к футболисту сборной Абхазии, который также не смог отправить его в сетку.

В параллельном матче группы "А" играли соперники Абхазии – Нагорный Карабах и Чамерия, который завершился 3:1 в пользу Чамерии. Таким образом после того, как команды в группе провели по две игры на первом месте сборная Абхазии с 6 очками, у Нагорного Карабаха и Чамерии по три очка, Сампи пока очков не набрал.

В заключительном матче в группе Абхазия сыграет с Нагорным Карабахом а Сапми с Чамерией. По результатам матчей 4 июня определятся две сборные которые пройдут в плей-офф.

Игроки сборной Абхазии празднуют победу над сборной Сампи (Лапландия), 3 июня 2019 © Foto / Федерация футбола Абхазии

Игроки сборной Абхазии празднуют победу над сборной Сампи (Лапландия), 3 июня 2019 © Foto / Федерация футбола Абхазии

Игроки сборной Абхазии празднуют победу над сборной Сампи (Лапландия), 3 июня 2019 © Foto / Федерация футбола Абхазии 1 / 3 © Foto / Федерация футбола Абхазии Игроки сборной Абхазии празднуют победу над сборной Сампи (Лапландия), 3 июня 2019

В своем дебютном матче сборная Абхазии встречалась с командой Чамерии, матч закончился со счетом 3:1 в пользу Абхазии. В первый игровой день хозяева турнира, футболисты Нагорного Карабаха, принимали команду Сапми и оказались сильнее, им удалось победить с перевесом в один гол 3:2.

В группах все команды проведут по три игры, из каждой группы выходит по две сборные, которые продолжат борьбу за первое место в турнире.