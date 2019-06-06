Боролись до последнего: Абхазия не прошла в финал Чемпионата Европы ConIFA-2019

Полуфинальный матч чемпионата Европы под эгидой ConIFA между сборными Абхазии и Западной Армении состоялся в столице Нагорного Карабаха в городе Степанакерт.

Sputnik, Бадри Есиава

Матч между сборными Абхазии и Западной Армении прошел на стадионе Степанакерта и привлек внимание сотен болельщиков. Под громкие овации поклонников футбола команды вышли на поле. Прозвучали национальные гимны, арбитр свистком дал команду начать встречу.

В самом начале матча соперники сборной Абхазии провели две атаки, которые закончились ударами в створ ворот, однако вратарь абхазской команды Инал Кацба отбил нападение.

В Степанакерте жарко и арбитр позволил футболистам несколько раз отвлечься от игры, чтобы попить воды.

Игроки сборной Абхазии перешли в контрнаступление и на десятой минуте забили первый гол в ворота соперников. Автор гола полузащитник Алан Хугаев под 12 номером. Западная Армения активизировалась и пыталась активно сравнять счет, но игра разворачивалась в основном в центре поля. Очевидного преимущества не было ни одной из команд.

Так было до 33 минуты, когда один из игроков абхазской сборной нарушил правило в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который Западная Армения успешно реализовала. Вратарь Инал Кацба не угадал, куда будет бить соперник. Мяч попал в центр ворот и "прошил" сетку.

На 42 минуте Западная Армения произвела первую замену в игре. В ходе игры чувствовалось товарищеское отношение между соперниками. После каждой случайной грубости во время встречи, футболисты помогали друг другу встать и по-дружески хлопали по спине.

Первый тайм завершился со счетом 1:1.

Пора замен

Второй тайм начался в том же режиме, как и первый. Футболисты обеих команд предприняли несколько попыток прорваться к воротам соперника, но сделать этом никому не удалось. На 52 минуте игрок Западной Армении сфолил против абхазского футболиста, за что получил желтую карточку.

На 55 минуте у ворот сборной Абхазии произошел опасный момент. Соперники "прорвались" в штрафную зону, один из нападающих нанес удар в створ, но голкипер Кацба был начеку и отбил мяч. Западная Армения заработала подачу с угла поля, но на счете это не отразилось.

На 58 минуте в сборной Абхазии произвели первую замену. На поле вышел полузащитник Тимур Агрба вместо Тараща Хагба. Небольшим преимуществом по владению мячом во втором тайме обладала сборная Западной Армении. Им чаще удавалось приблизиться к штрафной зоне абхазской команды.

На 69 минуте в составе сборной Абхазии заменили Гигу Бенидзе на Виктора Пимпия. Спустя пять минут на поле вышел Данило Ардзинба вместо Дмитрия Маскаева. На 80-ых минутах поле покинул Астамур Цишба, вместо которого вышел Гудиса Смыр.

На 75 минуте за срыв атаки желтую карточку арбитр дал игроку сборной Западной Армении под номером 7. Вскоре соперники Абхазии произвели двойную замену.

К концу матча чувствовалось, что игроки устали, но попыток забить гол не оставляли. К 90 минуте арбитр добавил к встрече еще две минуты, но и после счет на табло остался неизменным.

В серии пенальти сборной Абхазии не повезло. Абхазы не отбили и не забили ни одного гола, матч закончился со счетом 3:0 в пользу сборной Западной Армении.

Главный тренер Беслан Аджинджал включил в стартовый состав: вратаря Инала Кацба, полевых - Георгия Дгебуадзе, Льва Бабурина, Георгия Жанаа, Астамура Цишба, Алана Хугаева, Льва Тарба, Тараса Хагба, Шабата Логуа, Гигу Бенидзе и Дмитрия Маскаева.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году чемпионат мира ConIFA проводился в Абхазии, сборная которой заняла первое место.