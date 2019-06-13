Абхазские пауэрлифтеры взяли "золото" и "серебро" на чемпионате Европы в Сочи

Чемпионат Европы "ОЛИМПИЯ - VI" по пауэрлифтингу и силовым видам спорта проходил с 7 по 12 июня в Сочи.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские спортсмены Петр и Николай Стороженко взяли "золото" и "серебро" на чемпионате Европы "ОЛИМПИЯ - VI" по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в Сочи, об этом корреспонденту Sputnik сообщил участник соревнований Николай Стороженко.

"Федерация силовых видов спорта Абхазии отправила меня и моего сына Петра на эти соревнования. Мы поехали, поучаствовали и вполне результативно. Среди детей Петр занял первое место в весовой категории до 44 килограммов, а я взял "серебро" в весовой категории до 82 килограммов", – рассказал Стороженко.

В чемпионате приняли участие свыше 500 спортсменов из различных регионов России, ЛНР, Азербайджана, Абхазии, Ирана и Израиля.