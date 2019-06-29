Бой за звание чемпиона мира с участием Батала Чежия перенесен

Бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) должен был состояться в Англии в субботу 29 июня.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бой Батала Чежия и боксера из Словакии Владимира Белужского за звание чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской организации (WBO) перенесен.

"Организаторы боксерского вечера, в котором должен был принимать участие Батал Чежия, приняли решение о переносе спортивного мероприятия. Точное время и место встреч станет известно в ближайшее время", - отметил представитель Батала Чежия Инал Лагвилава.

О причинах переноса боксерского вечера, в котором было заявлено 14 боев пока не известно, отмечает он.

Государственный комитет по физической культуре и спорту Абхазии установил большой экран на набережной столицы, чтобы показать бой Батала Чежия. Посмотреть на бой на Брехаловку пришли многие жители и гости Сухума,

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бое.