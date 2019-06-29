Абхазский боксер Харитон Агрба занял второе место на Европейских играх

СУХУМ, 29 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Харитон Агрба занял второе место на вторых Европейских играх в Минске, сообщил Sputnik представитель спортсмена Элизбар Джологуа.

В финальной встрече Харитон Агрба встречался с боксером из Великобритании Пэтом Маккормаком и уступил ему по очкам в трехраундовом противостоянии. На пути к финалу абхазский спортсмен одержал победу над спортсменом из Грузии Эскерханом Мадиевым, одолел украинца Евгения Баранова.

Харитон Агрба выступал на соревнованиях в составе сборной России по боксу. Вторые Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня.

Решение о проведении Вторых Европейских Игр было принято 21 октября 2016 года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

В программу соревнований Европейских игр в Минске включено 15 видов спорта (23 спортивные дисциплины), 8 из которых станут квалификационными для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио. В ходе соревнований будет разыграно 200 комплектов медалей. Соревнования по боксу и дзюдо проходят в ранге чемпионатов Европы.