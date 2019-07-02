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Международный турнир по баскетболу имени Сергея Багапш открылся в Абхазии

© Sputnik / Асмат Цвижба
Спорт
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Девятый Международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Багапш" проходит в Абхазии со 2 по 6 июля.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В девятом Международном турнире по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Багапш" принимают участие восемь команд, сообщила Sputnik специалист информационного отдела Госкомспорта Абхазии Ирина Гогия.

В этом году за первое место борются команды из Карачаево-Черкесской республики, Донецкой народной республики, Славянска-на-Кубани,  Волгограда, Шахты, Беслана и Докучаевска. Абхазию представляет сборная республики.

"С каждым годом география участников турнира расширяется, за первое место борются команды с высоким уровнем подготовки. Есть и те, которые возвращаются за победой снова. К примеру, в этом году команда из Волгограда участвует в турнире в девятый раз", - отметила Гогия.

Игры турнира пройдут со 2 по 6 июля. В первый день на поле встретятся команды из Сухума, Волгограда, Ростова, Донецка, Беслана, Черкесска и Славянска-на-Кубани. 

3 и 4 июля игры команд пройдут в спортивном зале РДЮСШ с 10:00 до 14:30.

Кроме того, по словам Гогия, в рамках турнира пройдут тренерские мастер-классы по баскетболу от директора Высшей школы тренеров по баскетболу Санкт-Петербурга, заслуженного тренера РСФСР и мастера спорта СССР Сергея Елевича. Семинары пройдут с 1 по 4 июля.

Теги:
Сергей Багапш


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