Матчевая встреча между каратистами Абхазии и Подмосковья состоялась в Очамчыре

В матчевой встрече приняли участие каратисты из Очамчыры, Подмосковья и Сухума в возрасте от 10 до 16 лет.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Матчевая встреча между абхазскими и подмосковными спортсменами по каратэ киокусинкай состоялась в Очамчыре в пятницу 12 июля.

"Идея пришла спонтанно, у нас в спортивно-гостиничном комплексе борьбы и бокса "Жемчужина" находятся на сборах представители ассоциации киокусинкай Московской области. Мы с ними познакомились, подружились и решили провести матчевую встречу", - сказал начальник отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района Тимур Пачулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук В одиннадцати поединках сошлись спортсмены из Очамчыры, Московской области и Сухума

В одиннадцати поединках сошлись спортсмены из Очамчыры, Московской области и Сухума. "Занявшие первые места получили кубки и грамоты", - добавил Пачулия.

Он подчеркнул, что спортсмены из Подмосковья получили приглашение на ежегодный турнир в честь первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, который пройдет в феврале 2020 года.

"Надеемся, что для участия в турнире приедут много команд", - отметил он.

По словам тренера по каратэ киокусинкай Зураба Мурадян, все бои прошли в на высоком уровне. В ринге соревновались каратисты в возрасте от 10 лет до 16 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук По словам тренера по каратэ киокусинкай Зураба Мурадян, все бои прошли в на высоком уровне

"Из одиннадцати боев, каратисты из Московской области одержали победы в семи, наши выиграли четыре боя. Встречи прошли очень интересно, детишки показали себя достойно, как с одной, так и с другой стороны, каждый ребенок бился до последнего. Мы не ожидали, что настолько все будет красиво и дети самоотверженно будут показывать свои умения", - подчеркнул тренер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сборы в Абхазии спортсмены проводят впервые

Вице-президент Ассоциации киокусинкай Московской области Александр Ильясов отметил, что сборы в Абхазии спортсмены проводят впервые. Он заметил, что условия для подготовки в Очамчыре хорошие, и выразил готовность участвовать в различных турнирах, которые будут проходить в республике.