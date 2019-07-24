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Соревнования Swim Sukhum по плаванию и морскому дуатлону пройдут в Сухуме

© Foto/ Almos Bechtold
Спорт
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В рамках Swim Sukhum состоятся соревнования по плаванию на открытой воде и первый морской дуатлон.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортивные соревнования Swim Sukhum пройдут в Синопе 4 августа, сообщил президент Федерации триатлона Абхазии, руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц.

"Будут два соревнования. Первое – заплыв на открытой воде, второе – морской дуатлон. Дистанции будут детские и взрослые. Каждый участник может выбрать только по одной дистанции в обоих соревнованиях", – рассказал Барциц. 

Swim Sukhum в Синопе начнется с плавания на открытой воде. Соревнования начнутся в Синопе в 10 утра.

В этом году организаторы решили ввести новый вид соревнований, которые они назвали "Swim Run".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"На этих соревнованиях чередуются два вида спортивных дисциплин – плавание и бег. Все это будет проходить на Мокко Пляже. Начинаются соревнования с детской дистанции. Дети проплывают 50 метров, затем выходят из воды, по песочку пробегают 100 метров и обратно заходят в воду, затем снова на беговую дистанцию - и так три круга. Сразу после детей стартуют взрослые, у них морская дистанция – 100 метров, а беговая – 200 метров. Конечно, это не классический дуатлон. Но будет весело и зрелищно", – отметил Барциц.

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте Sport Apsny. Участие бесплатное.

 



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