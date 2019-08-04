На открытой воде и песчаном пляже: как прошли соревнования "Run Swim Sukhum"

О том, в какой спортивной атмосфере прошел второй Сухумский заплыв "Run Swim Sukhum", и какие впечатления испытали его участники и зрители, читайте в материале Sputnik.

Участники второго Сухумского заплыва и соревнования по дуатлону "Run Swim Sukhum" собрались в Сухуме на Мокко Пляже утром, чтобы успеть пройти регистрацию. Спортивное событие вызвало большой интерес, всего организаторы зарегистрировали более двухсот участников.

Бадрак Авидзба, Sputnik

К началу регистрации стояла уже настоящая жара, однако участников это никак не смутило, они были полны сил и решимости показать, на что они способны. Среди них было много людей, которые никогда профессионально не занимались плаванием или бегом, но ими двигал интерес принять участие в "Run Swim Sukhum".

Одна из участниц Алла приехала к подруге из Москвы, и узнав о том, что в Сухуме проводится такое спортивное мероприятие решила попробовать свои силы. На вопрос, на какой результат она рассчитывает, Алла в шутку ответила: - "выжить!", забегая вперед отметим, что ей удалось не только выжить, но и занять третье место на своей дистанции.

"Вчера во время разговора решили сделать совместный заплыв с друзьями, я выбрала дистанцию в 500 метров", - рассказала она.

В "Run Swim Sukhum" могли заявиться как дети от шести лет, так и взрослые. Дети с шести до восьми лет проплыли 50 метров, ученики с пятого по восьмой класс – 100 метров, с девятого по одиннадцатый классы – 200 метров. На дуатлон допускались дети только с 10 лет. Также, организаторы предусмотрели две взрослые дистанции – на 500 метров и 1000 метров.

Перед стартом, всех пловцов и бегунов приветствовал организатор "Run Swim Sukhum", руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц.

"Ваше участие это вклад в развитие не только плавания на открытой воде, но и спорта в республике в целом. Поэтому, всем огромное спасибо, хочу пожелать всем участникам сегодняшнего мероприятия, легкой воды, легких ног и пусть победит сильнейший" – сказал он.

© Sputnik Соревнования "Run Swim Sukhum"

Помимо заплыва на различные дистанции спортсмены проявляли себя и в дуатлоне. Согласно правилам, дети проплывали 50 метров, затем выходили из воды, бежали по песку 100 метров и обратно заходили в воду, затем снова на беговую дистанцию - и так три круга.

Сразу после детей стартовали взрослые, у них морская дистанция была в 100 метров, а беговая – 200 метров.

"Год назад, стоя здесь мы обещали, что добавим что-то новое. В прошлом году у нас были заплывы, участвовало 129 человек, и мы были рады, что у нас все получилось. В этом году проводим второй Сухумский заплыв, то есть появляется какая-то традиция. Мы свое обещание выполнили, добавили новую дисциплину, и назвали его морским дуатлоном, это чередование двух видов – плавание на открытой воде и бег", - сказал Борис Барциц.

Обеспечена была и безопасность участников, сотрудники МЧС на лодке сопровождали пловцов по всей дистанции. Участников заранее предупредили, чтобы если они почувствуют себя нехорошо, дали об этом знать.

Спортивный праздник

Для того, чтобы посмотреть зрелищные спортивные соревнования, на Мокко Пляж пришло большое количество людей, к ним присоединились как туристы так и местные жители, традиционно отдыхающие в этой части Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Соревнования "Run Swim Sukhum"

"Я пришла позагорать на песчаном пляже и увидела, что здесь проходит спортивное мероприятие, и решила подойти поближе. Радует, что столько детей и молодежи занимаются спортом, ведут спортивный образ жизни", - сказала туристка из России Людмила.

Среди девочек от шести до восьми лет, первое место по плаванию заняла Александра Козлова, среди мальчиков чемпионом стал Егор Евдокимов. В следующей возрастной категории от 10 до 14 лет на дистанции 200 метров первое место у девочек заняла Роксана Гилязетдинова, ей 12 лет. Не смотря на то, что плаванием она занимается только второй год, уже сумела достичь хороших результатов.

"Плавать было не так сложно, так как море спокойное, но очень жарко, боюсь перегреться. Очень довольна результатом, и конечно буду продолжать заниматься плаванием", - призналась она.

У мальчиков от 10 до 14 лет сильнее всех оказался Константин Петров.

Затем организаторы приступили к награждению победителей в возрастной категории 14-16 лет на дистанции 500 метров, первое место среди девочек заняла Дарья Зарубина, среди мальчиков первым приплыл Егор Журавлев.

Во взрослой категории от 17 до 90 лет, "золото" у девушек на дистанции 500 метров досталось Алене Могилат, среди мужчин первым стал Валерий Оганян. На дистанции 1000 метров среди женщин чемпионкой стала Елена Вардимиади.

На дистанции в тысячу метров по плаванию, первым оказался Илья Бахтигараев, он приехал из Москвы на отдых.

"Море очень комфортное, без волн, плыл как в бассейне, поэтому получилось без проблем приплыть первым. Спасибо большое за организацию, надеюсь, что в дальнейшем будет больше участников, дай бог вам развития и процветания", - говорит он.

После того, как были награждены победители Сухумского заплыва, чествовали участников дуатлона. Среди детей первое место у девочек заняла Роксана Гилязетдинова, у мальчиков лучшим стал Александр Овчаров.

© Sputnik Соревнования "Run Swim Sukhum"

У взрослых девушек в дуатлоне "золото" на счету у Алены Могилат. Среди мужчин в дуатлоне первое место завоевал Максим Забалуев.

Соревнования провел спортивный клуб "Sport Apsny". Помощь в организации заплыва оказало представительство Россотрудничества в Абхазии, Комитет по делам молодежи и спорта города Сухум, компания "А-Мобаил" и Госкомитет по физической культуре и спорту.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия – информационный партнер сухумского заплыва Run Swim Sukhum.