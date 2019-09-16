Кубок и билет в цирк: юная теннисистка из Абхазии победила на турнире в Сочи

Турнир российского теннисного тура "Кубок Федерации" проходил в Сочи с 14 по 19 сентября. В нем приняли участие сорок юных спортсменов.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Десятилетняя теннисистка из Абхазии Алла Трайста одержала победу на "Кубке Федерации города Сочи", рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия тренер спортсменки Саид Бебия.

Всего в соревнованиях участие приняли сорок юных теннисистов из различных городов России. Трайста была единственной спортсменкой, представлявшая Абхазию.

"Алла провела пять встреч и в финале встретилась с тенниской из Сочи Алиной Табакаевой. Алла занимается теннисом пять лет и обладает первым юношеским разрядом в этом виде спорта. Победа на этих соревнованиях позволит ей подняться в общем рейтинге. До этого она занимала десятое место в российском рейтинге теннисистов в возрасте от 9 до 10 лет", - отметил Бебия.

В качестве приза она получила кубок победителя, грамоту и билет в сочинский цирк, добавил он. Алла рассказала, что довольна результатами своего выступления и у нее хорошее настроение. В цирке, который она посетила вчера, больше всего ей понравились клоуны. Юная спортсменка из Абхазии поставила перед собой цель стать такой же великой теннисисткой, как Мария Шарапова.