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Кубок и билет в цирк: юная теннисистка из Абхазии победила на турнире в Сочи

© Foto / Саид Бебия
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (379)
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Турнир российского теннисного тура "Кубок Федерации" проходил в Сочи с 14 по 19 сентября. В нем приняли участие сорок юных спортсменов.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Десятилетняя теннисистка из Абхазии Алла Трайста одержала победу на "Кубке Федерации города Сочи", рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия тренер спортсменки Саид Бебия.

Всего в соревнованиях участие приняли сорок юных теннисистов из различных городов России. Трайста была единственной спортсменкой, представлявшая Абхазию.

"Алла провела пять встреч и в финале встретилась с тенниской из Сочи Алиной Табакаевой. Алла занимается теннисом пять лет и обладает первым юношеским разрядом в этом виде спорта. Победа на этих соревнованиях позволит ей подняться в общем рейтинге. До этого она занимала десятое место в российском рейтинге теннисистов в возрасте от 9 до 10 лет", - отметил Бебия.

В качестве приза она получила кубок победителя, грамоту и билет в сочинский цирк, добавил он. Алла рассказала, что довольна результатами своего выступления и у нее хорошее настроение. В цирке, который она посетила вчера, больше всего ей понравились клоуны. Юная спортсменка из Абхазии поставила перед собой цель стать такой же великой теннисисткой, как Мария Шарапова.

© Foto / Саид Бебия
Турнир российского теннисного тура "Кубок Федерации города Сочи"
Темы:
Спортивная Абхазия (379)

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Теги:
теннис, Абхазия, Сочи, Россия


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