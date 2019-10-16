Тяжелый, но удачный дебют: Ален Авидзба рассказал о первой победе на "ВТБ Кубок Кремля"

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский теннисист Ален Авидзба дал интервью после победы в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" над российским теннисистом Алибеком Качмазовым, который прошел 16 октября.

Матч первого круга между Алибеком Качмазовым и Аленом Авидзба продлился все три сета, в первом из которых Ален одержал уверенную победу – 6-1 по геймам. Однако во втором его сопернику удалось отыграться (4-6 по итогам второго сета – ред.) и сделать счет равным 1-1 по сетам. В решающем сете, абхазский теннисист вновь взял верх 6-1 и, таким образом, одержал победу в поединке.

Уверенную победу в первом сете и проигрыш во втором Ален объяснил тем, что для него встреча с Качмазовым стала первой в рамках турнира АТР.

"Соперник, с которым я играл молодой, на два года младше меня (Алену 19, Качмазову 17 лет – ред.), при таких трибунах я не привык играть, и я чувствовал на себе давление. Во втором сете я немного сдулся, потому, что отошел назад, перестал бить по мячу и допускал очень много ошибок", - рассказал Авидзба.

Начало третьего решающего сета было достаточно сложным, подчеркнул абхазский спортсмен. "У него был брейк поинт при счете 1:1 и я слава Богу справился и все закончилось удачно", - сказал теннисист.

"ВТБ Кубок Кремля" Ален Авидзба назвал очень важным турниром, участие в котором престижно для каждого спортсмена.

"Это национальный турнир, и конечно здесь присутствует давление, спасибо огромное Федерации тенниса России за предоставленную возможность сыграть здесь. Конечно, 30 лет это солидный срок для турнира, я рад здесь играть", - сказал спортсмен.

Победитель пары Алибек Качмазов - Ален Авидзба должен был встретиться с первым сеяным турнира Даниилом Медведевым, который 13 октября стал победителем турнира серии "Мастерс" в Шанхае. Однако Даниил Медведев (на сегодня он на четвертом месте в рейтинге АТР – ред.) отказался от участия в "ВТБ Кубок Кремля" сославшись на накопившуюся усталость.

На вопрос сильно ли расстроился, что Медведев снялся с турнира, Ален Авидзба ответил "и да, и нет".

"Это один из самых сильных игроков сейчас, расстроился потому, что хотел с ним сыграть, почувствовать, как это играть с четвертой ракеткой мира. Я с ним тренировался вместе, мы были в одном клубе три года, мы достаточно хорошо друг друга знаем. Надеюсь, в следующий раз представится шанс с ним сыграть. Он показывает удивительный сезон, не проигрывает ни одного матча", - отметил теннисист.

Говоря о сопернике по второму кругу турнира сербе Николе Милоевиче, заменивший в основной сетке первую ракетку турнира Медведева, Авидзба сказал, что ничего не знает о нем. "Я поспрашиваю у своих друзей, узнаю о нем у тех, кто с ним играл", - подчеркнул он.

Рассказал Авидзба и о том, как проходил переход от юношеского в о взрослый теннис.

"У всех это проходит по-разному, например у Дани (Даниил Медведев – ред.) спадов не было, он постоянно шел вверх, у кого-то были провалы. У меня не очень легкий период потому, что у меня сезон 50/50, были и хорошие матчи и плохие моменты, но надеюсь что все будет хорошо, надеюсь, что удастся подняться в рейтинге (сейчас Авидзба на 498 строчке в рейтинге АТР – ред.)", - сказал спортсмен.

По его словам, главное над чем ему предстоит работать – это уверенность.

"Нужно верить в себя, и в то, что я могу хорошо играть и выходить и просто наслаждаться игрой", - сказал он.

Примером из нынешних игроков Ален Авидзба считает Даниила Медведева. "Это Даня, потому, что он играет гениально, обыгрывает всех", - отметил теннисист.

Он также подчеркнул, что в России сейчас очень хорошие теннисисты, которые способны хорошо проявить себя на Кубке Дэвиса.

Спортсмен признался, что его мечта-открыть теннисную академию в Абхазии.

"Это моя мечта, но пока что финансы не позволяют этого сделать, но я буду стараться. Там идеальные климатические условия для большого тенниса", - признался теннисист.

Престижный юбилейный XXX теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" открылся 12 октября и продлится до 20 числа.

ВТБ Кубок Кремля — это не просто соревнование мирового уровня, это событие, выходящее за рамки спорта. Уже больше чем четверть века турнир работает на престиж и привлекательность России за рубежом. Нигде в мире одновременно в крытом помещении не проходят сразу и мужской, и женский турниры.