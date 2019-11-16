Российские фигуристы взяли все медали московского этапа Гран-при

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов забрали медали всех достоинств в одиночном катании на этапе Гран-при в Москве, пишет РИА Новости.
Самарин занял первое место. Он был лидером соревнований после короткой программы, а в произвольной набрал 171,64 балла и с итоговым результатом 264,45 балла взял золото. Самарину 21 год, фигурным катанием он занимается с четырех лет.
На втором месте оказался фигурист Дмитрий Алиев. Он набрал 259,88 балла. Бронза также досталась спортсмену из России.
Медаль за третье место с суммарным показателем 252,87 балла получил Макар Игнатов.
Гран-при по фигурному катанию - ежегодный комплекс соревнований, проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев, в котором спортсмены участвуют, исходя из индивидуального рейтинга каждого фигуриста.
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