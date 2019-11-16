Сборная России проиграла Бельгии в отборе Евро-2020

Обе сборные уже досрочно обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020. Турнирного значения прошедший матч не имел.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.

Встреча группы I в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев, в составе которых забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33-я, 40-я) и Ромелу Лукаку (72-я). У сборной России отличился Георгий Джикия (79-я).

На счету команды России семь побед и два поражения, после которых она занимает второе место в группе и ниже этой строчки уже не опустится. Бельгийцы стали победителями группы с 27 очками.

Заключительный матч отборочного турнира сборная России проведет 19 ноября в гостях с командой Сан-Марино. Бельгийцы в этот же день примут сборную Кипра.