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Футбол. Церемония жеребьевки чемпионата Европы 2016

Жеребьевка Евро-2020: Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20191130/1028919177/Zherebevka-Evro-2020-Rossiya-sygraet-s-Belgiey-Finlyandiey-i-Daniey.html

Самую ожидаемую формальную футбольную церемонию зимы провели в выставочном центре Romexpo в столице Румынии Бухаресте в субботу 30 ноября.

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Первый матч сборная России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге 13 июня, а 17 июня там жде померится силами с командой Финляндии. Последняя игра в группе против датчан состоится 22 июня в Копенгагене.

Всего на данный момент известны 20 из 24 сборных, которые примут участие в необычном Евро. За право сыграть на Евро через Лигу наций поборются еще 16 сборных. Полуфиналы и финалы будут сыграны в марте. По итогам жеребьевки в стыках определились следующие пары:

  • Путь A: Исландия — Румыния; Болгария — Венгрия.
  • Путь B: Босния и Герцеговина — Северная Ирландия; Словакия — Ирландия.
  • Путь C: Шотландия — Израиль; Норвегия — Сербия.
  • Путь D: Грузия — Белоруссия; Северная Македония — Косово.

Итоги жеребьевки

Группа A (Рим, Баку - города в которых пройдут матчи)

  • Италия
  • Швейцария
  • Турция
  • Уэльс

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

  • Бельгия
  • Россия
  • Дания
  • Финляндия

Группа C (Амстердам, Бухарест)

  • Украина
  • Нидерланды
  • Австрия
  • Победитель стыковых матчей пути А или D

Группа D (Лондон, Глазго)

  • Англия
  • Хорватия
  • Чехия
  • Победитель стыковых матчей в группе C

Группа E (Бильбао, Дублин)

  • Испания
  • Польша
  • Швеция
  • Победитель стыковых матчей в группе B

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

  • Германия
  • Франция
  • Португалия
  • Победитель стыковых матчей в группах A или D 

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля, матчи впервые в истории будут сыграны в 12 разных странах по всему континенту.

Страны, принимающие матчи Евро и пробившиеся в финальную стадию, автоматически попали в соответствующие группы и проведут на своем поле как минимум две игры.

Теги:
Чемпионат Европы по футболу 2020, футбол, УЕФА


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