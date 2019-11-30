Жеребьевка Евро-2020: Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Первый матч сборная России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге 13 июня, а 17 июня там жде померится силами с командой Финляндии. Последняя игра в группе против датчан состоится 22 июня в Копенгагене.

Всего на данный момент известны 20 из 24 сборных, которые примут участие в необычном Евро. За право сыграть на Евро через Лигу наций поборются еще 16 сборных. Полуфиналы и финалы будут сыграны в марте. По итогам жеребьевки в стыках определились следующие пары:

Путь A: Исландия — Румыния; Болгария — Венгрия.

Путь B: Босния и Герцеговина — Северная Ирландия; Словакия — Ирландия.

Путь C: Шотландия — Израиль; Норвегия — Сербия.

Путь D: Грузия — Белоруссия; Северная Македония — Косово.

Итоги жеребьевки

Группа A (Рим, Баку - города в которых пройдут матчи)

Италия

Швейцария

Турция

Уэльс

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Бельгия

Россия

Дания

Финляндия

Группа C (Амстердам, Бухарест)

Украина

Нидерланды

Австрия

Победитель стыковых матчей пути А или D

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Хорватия

Чехия

Победитель стыковых матчей в группе C

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания

Польша

Швеция

Победитель стыковых матчей в группе B

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Германия

Франция

Португалия

Победитель стыковых матчей в группах A или D

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля, матчи впервые в истории будут сыграны в 12 разных странах по всему континенту.

Страны, принимающие матчи Евро и пробившиеся в финальную стадию, автоматически попали в соответствующие группы и проведут на своем поле как минимум две игры.