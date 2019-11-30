Жеребьевка Евро-2020: Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Первый матч сборная России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге 13 июня, а 17 июня там жде померится силами с командой Финляндии. Последняя игра в группе против датчан состоится 22 июня в Копенгагене.
Всего на данный момент известны 20 из 24 сборных, которые примут участие в необычном Евро. За право сыграть на Евро через Лигу наций поборются еще 16 сборных. Полуфиналы и финалы будут сыграны в марте. По итогам жеребьевки в стыках определились следующие пары:
- Путь A: Исландия — Румыния; Болгария — Венгрия.
- Путь B: Босния и Герцеговина — Северная Ирландия; Словакия — Ирландия.
- Путь C: Шотландия — Израиль; Норвегия — Сербия.
- Путь D: Грузия — Белоруссия; Северная Македония — Косово.
Итоги жеребьевки
Группа A (Рим, Баку - города в которых пройдут матчи)
- Италия
- Швейцария
- Турция
- Уэльс
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
- Бельгия
- Россия
- Дания
- Финляндия
Группа C (Амстердам, Бухарест)
- Украина
- Нидерланды
- Австрия
- Победитель стыковых матчей пути А или D
Группа D (Лондон, Глазго)
- Англия
- Хорватия
- Чехия
- Победитель стыковых матчей в группе C
Группа E (Бильбао, Дублин)
- Испания
- Польша
- Швеция
- Победитель стыковых матчей в группе B
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
- Германия
- Франция
- Португалия
- Победитель стыковых матчей в группах A или D
Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля, матчи впервые в истории будут сыграны в 12 разных странах по всему континенту.
Страны, принимающие матчи Евро и пробившиеся в финальную стадию, автоматически попали в соответствующие группы и проведут на своем поле как минимум две игры.