СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Асида Квициния. Абхазский спортсмен Алим Пилипенко занял первое место по фехтованию в сочинском турнире, посвященном Дню Защитника Отечества России, об этом сообщил Sputnik тренер абхазской школы фехтования Юрии Орлов.

"Мы сотрудничаем с сочинской школой фехтования и нас пригласили принять участие во внутреннем городском турнире в качестве приглашенных спортсменов. Существует три основных дисциплины спортивного фехтования: сабля, шпага и рапира. Алим дерется на саблях, в этой секции принимали участие 35 спортсменов. Чтобы дойти до финала Пилипенко прошел 12 боев. Бой за третье место был напряженный, но в упорной борьбе наш спортсмен выстоял и вышел в финал. Хороший результат Алим показал и в финале, победив сильного соперника сочинской школы фехтования", - с гордостью рассказывает тренер.

© Foto / Олег Орлов Абхазский фехтовальщик занял первое место на турнире в Сочи

Турниры важная часть в спортивной карьере фехтовальщиков. Это возможность получить полезный опыт, улучшить свое мастерство и показать себя. Абхазская школа фехтования из-за отсутствия финансирования упускает редкие возможности посещать открытые турниры, проходящие в городах России, добавил он.

"Мы посещаем сочинские турниры, но соревнования в больших городах России нам приходится пропускать. Мы планируем открыть федерацию фехтования Абхазии, чтобы появилось больше средств и возможностей развивать этот вид спорта в нашей стране", - говорит тренер.

Фехтование в Абхазии берет свое начало с 50-х годов прошлого века. Этот вид спорта продолжал развиваться в стране до Отечественной войны народа Абхазии, после окончания войны школа не работала 25 лет. И только три года назад абхазская школа фехтования стала готовить новое поколение спортсменов в городе Гагра.

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