Батал Чежия проведет рейтинговый бой на вечере бокса в Анапе

Шоу профессионального бокса "Gladiator-VI" состоится на арене зала "Капитан" 14 марта в Анапе. Противостоять Чежия будет российский спортсмен.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Батал Чежия выступит в шоу профессионального бокса "Gladiator-VI", которое состоится в Анапе 14 марта, ему будет противостоять российский спортсмен Сергей Горохов.

У Горохова девять побед на профессиональном ринге, два раза он уступил сопернику и один бой свел к ничьей.

"Соперник серьезный, у него на счету хорошие бои", - оценил противника Батал Чежия.

По его словам, он готовится к бою с начала января, но о дате и месте проведения боя он узнал недавно.

Он сообщил, что Джамалу Усманову, с которым в 2019 году он провел бой за пояс чемпиона мира среди молодежи пол версии WBO, предложили провести матч-реванш, однако тот отказался.

"Потом пришлось искать другие варианты, и мы нашли достаточно серьезного соперника и решили провести восьмираундовый рейтинговый бой", - рассказал Чежия.

На профессиональном ринге Батал провел 10 боев, в девяти из которых одержал победу, и один бой свел в ничью. Он победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс".

В январе 2019 года провел бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) с Джамалом Усмановым. Бой завершился ничьей. Один из судей присудил победу Баталу, второй - его сопернику, а третий - ничью. Таким образом, пояс остался вакантным.