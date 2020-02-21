Боксер из Абхазии Анри Аршба удачно стартовал на турнире в Санкт-Петербурге

Международный юношеский Матч в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 23 февраля.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Боксер из Абхазии Анри Аршба одержал победу над чемпионом Азии из Узбекистана Мухиддином Джахонгира и прошел в следующий круг Международного турнира в Санкт-Петербурге, рассказал в интервью Sputnik тренер спортсмена, президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.

Анри Аршба выступает в составе сборной России по боксу, его весовая категория – 57 килограммов, ему 15 лет. В турнире выступают сильнейшие юные боксеры России, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Узбекистана. Они встретятся в марафоне товарищеских матчей, посвященных 75-летию Великой Победы.

© Foto / Анри Аршба Участники юношеской сборной России в Матче в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге

"Турнир проводится по круговой системе, то есть команда России сначала выступает с командой Узбекистана, потом Узбекистан с Белоруссией, потом Белоруссия с Россией, проходят общекомандные встречи. В конце будут выявлены итоги, кто взял общекомандное первое место", - рассказал он.

После турнира в Санкт-Петербурге члены сборной России неделю будут отдыхать, а затем начнется сбор для участия в международных соревнованиях. Всего на соревнованиях Анри Аршба проведет четыре встречи, сообщил Альберт Карди-оглы.

До 23 февраля ежедневно будут идти поединки лидеров национальных сборных трех стран и основного состава сборной Санкт-Петербурга среди юношей 15-16 лет.

Анри Аршба занимается боксом уже пять лет, неоднократно становился победителем и призером соревнований как в Абхазии, так и за ее пределами.

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