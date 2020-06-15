Харитон Агрба завоевал региональный титул WBA по боксу

Первый боксерский турнир на территории России после постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, прошел в Москве в понедельник 15 июня.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Боксер из Абхазии Харитон Агрба завоевал пояс WBA Continental в первом полусреднем весе, одержав победу по итогам десяти раундов в бою с Мануком Диланяном, сообщается на сайте Федерации бокса России.

"Я доволен своим выступлением. Мы с командой проделали большую работу, и нам удалось реализовать наши наработки в поединке. Я очень рад этому результату, ведь я впервые боксировал в главном бою вечера, плюс я впервые провел десятираундовый поединок. При этом были эпизоды, когда я расслаблялся и пропускал удары. Будем работать над своими ошибками и двигаться дальше", - рассказал после поединка Агрба.

Федерация бокса РФ Харитон Агрба

Боксер отметил разницу выступления без зрителей, подчеркнув, что осознавал всю ответственность, которую на себя берет, и сколько людей за него болеют.

"Я ставлю перед собой самые максимальные цели, потому что в профессиональном спорте нужно быть уверенным в себе и стремиться только к лучшему. Мне очень хочется завоевать пояс чемпиона мира, и мы к этому идем", - поделился спортсмен.

Харитон Агрба - серебряный призер Европейских игр — 2019. Для него это третья победа на профессиональном ринге.

Шоу "Лига Ставок: Вечер бокса", организованное промоутерской компанией "Патриот" при поддержке Федерации бокса России, прошло без зрителей и при соблюдении всех санитарных норм.