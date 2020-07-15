В Абхазии прошел чемпионат по волейболу среди мужских команд

В чемпионате приняли участие восемь команд из Очамчырского, Ткуарчалского, Гагрского, Гудаутского, Сухумского районов, а также команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik, Мария Ефимова. Чемпионат Республики Абхазия по волейболу среди мужских команд завершился 15 июля.

Турнир проходил в спортивно-оздоровительном комплексе "Агудзера” в поселке Агудзера

По итогам первое место заняла команда из Ачандары, второе место - команда из Сухума, а третье место заняла команда из Очамчыры.

Команды были награждены кубками, грамотами и медалями, а лучшие игроки призами.

Адам Царгуш, Осман Чамагуа и Данат Хагба из Ачандары, Борис Чан-оглы из Очамчыры и Тимур Гуния из Сухума были признаны лучшими игроками турнира.

По словам начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Жанна Зантария, такого зрелищного мероприятия в Гулрыпшском районе еще не было.

“В целом чемпионат получился очень интересным. Мы не ожидали , что будет такой большой ажиотаж и такое большое количество болельщиков. Несмотря на то, что мы проводили турнир в поселке, люди приехали поддержать игроков из разных городов. Это первый наш чемпионат после карантина и смело можно сказать, что он прошел на высшем уровне и все остались довольны”,- отметила Зантария.

Победителей и призеров с окончанием чемпионата поздравили заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Беслан Карчава, глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия и президент Федерации волейбола Республики Абхазия Батал Табагуа.

От администрации Гулрыпшского района чемпиону турнира была подарена банкнота номиналом 500 апсаров.

Чемпионат проводится ежегодно с 1994 года, он посвящен памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия. Организаторами мероприятия выступают Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола.