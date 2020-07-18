На память об Олимпиаде: драгоценные артефакты СССР

Сувенирная продукция, изготовленная к олимпийским играм в Москве, поражала своим разнообразием. Модели машин, кувшины, посуда, одежда, перстни и колье – на что только не наносили олимпийскую символику.

Наличие заветных колец или Мишки автоматически повышало цену продукции. Спустя 40 лет некоторые образцы сувенирки Олимпиады-80 стоят тысячи евро.

Лев Рыжков, Алексей Стефанов, Sputnik

Искусство и неликвид

Десятки предприятий легкой промышленности СССР готовили сувенирную продукцию для олимпийских игр в Москве 1980 года, рассказывает историк, почетный президент Союза коллекционеров России Александр Никишин.

"Не было ни одной незадействованной республики, - говорит специалист. - И медведей шили, и фарфор делали. Взлет интереса начался за несколько лет до Олимпиады. С одной стороны, производители нашли способ избавиться от складских неликвидов, нанеся на них символику. А с другой стороны, встречались и образцы высочайшего искусства".

Сувениры с олимпийской символикой продавались за большие по тем временам деньги. Предметы, которые в обычное время стоили, например, 5 рублей, на Олимпиаде уходили за 15-20. Все игрушки с олимпийской тематикой были очень дорогими.

Сувениры изготовленные к олимпиаде 1980-г в Москве © Foto / из личного архива Александра Никишина

Сувениры изготовленные к олимпиаде 1980-г в Москве © Foto / из личного архива Александра Никишина

Сувениры изготовленные к олимпиаде 1980-г в Москве © Foto / из личного архива Александра Никишина

Олимпийские монеты выпущенные к олимпиаде 1980-г в Москве © Foto / из личного архива Александра Никишина 1 / 4 © Foto / из личного архива Александра Никишина Сувениры изготовленные к олимпиаде 1980-г в Москве

"Были совершенно потрясающие среднеазиатские кувшины, - вспоминает президент Союза коллекционеров России. – Один из таких сосудов оказался больших размеров. Когда его несли по улице два человека, я думал, что они тащат матрас. Но это был гигантский кувшин с олимпийской символикой".

"Чемпионами" в производстве олимпийской керамики, по словам Александра Никишина, были республики Средней Азии. Из регионов РСФСР много керамики поставила Дагестанская АССР.

"Также много было керамики латышской, эстонской, литовской, где традиции керамические очень крепкие, - говорит историк. – Много олимпийской керамики произвел завод в Елгаве, где делали бутылки для рижского бальзама. Также широко были представлены Грузия, Азербайджан, Армения".

Олимпийскую символику активно наносили на свои изделия и предприятия, изготавливавшие одежду и трикотаж.

"Это рубашки, нейлоновые куртки с капюшонами, ватники. Были даже шторы с олимпийской символикой", - привел примеры Никишин.

Активно использовала символы Олимпийских игр и парфюмерная промышленность.

"Много было стеклянных медведей-флакончиков, - говорит историк. – Например, такой: мишка стоит на пеньке, а тот представляет собой пробку и откручивается".

Стаканчики на вес золота

"Спорт и алкоголь, как оказалось, связаны друг с другом – и даже не в плохом смысле, - говорит историк Александр Никишин, являющийся также директором национального музея русской водки. – Алкоголь необходим, чтобы отметить победу, поражение, для лечения (если у вас, например, растяжение). Мне встречались посеребренные и позолоченные водочные рюмки с надписью "Олимпиада-80".

© Foto / из личного архива Александра Никишина Сувенирная продукция, изготовленная к олимпиаде 1980-г в Москве

По словам историка, такая сувенирная посуда предназначалась, в основном, для иностранцев.

"В коллекции нашего музея хранится набор из шести хрустальных рюмок в коробочке, на которой написано: "Водочный набор "Москва-80", - говорит Александр Никишин. - В основном, продукция была подарочная, продавалась в "Березках" со всякого рода олимпийскими элементами".

По словам историка, не обошла Олимпиада и ювелирную промышленность.

"Были мощные золотые перстни с олимпийскими кольцами. Производились колье, цепочки, клипсы, украшения, сережки. Сейчас очень высоко ценятся наборы монет – золотых, серебряных, в упаковках и коробках. На двадцати золотых, серебряных и даже платиновых монетах номиналами от одного рубля до ста были изображены сюжеты из видов спорта. Прилагался сертификат на разных языках. Сейчас такие наборы стоят от 200 до 400 тысяч рублей", - отметил специалист.

Есть и более редкие предметы сувенирной продукции московской олимпиады.

"Это пластиковые стаканчики с логотипом Пепси-Колы, - говорит Александр Никишин. – Когда-то их было много, и они разлетелись по всей олимпийской Москве. Сейчас эти стаканчики – по-настоящему на вес золота".

Олимпийские объекты помогали строить коллекционеры

Тысячи коллекционеров охотятся за моделями советских автомашин (масштабом 1:43), которые, начиная с марта 1972 года, выпускались на саратовском заводе "Тантал". Особым спросом пользуются изделия с символикой Олимпиады-80.

"В 1978 году "Тантал" получил разрешение оргкомитета Олимпиады-80 наносить на модели олимпийскую символику, и огромное количество таких коллекционных автомобилей пошло на экспорт, - рассказывает автоисторик и коллекционер Владимир Киреев. – Удачный ход. За границей рекламировались и советские автомобили, и Олимпийские игры в Москве".

© Foto / из личного архива Владимира Киреева Олимпиада 80

В его коллекции собрано около пяти тысяч редких коллекционных моделей советских автомашин, среди них особое место на полках занимают машины с олимпийской символикой. Эти раритеты могут продаваться и за несколько сот рублей, и за тысячи евро.

"Помимо стандартных заводских моделей коллекционных автомашин были и околозаводские исполнения, созданные в одном экземпляре. Они не шли в магазин, а создавались из заводских деталей либо для себя, либо на сторону. На них наносились надписи уже не по ГОСТу – это могли быть только головы олимпийского Миши, или как вот у меня на одной из "Чаек" аляповато много Мишек нескольких цветов. Эти модели сейчас стоят безумных денег, потому что они штучные и двух одинаковых нет. Цены могут быть в десятках тысяч евро за одну модель", - говорит Владимир Киреев.

А, например, редкая модель "РАФ 2907", предназначенного для перевозки олимпийского огня с макетами факелов в багажнике, может стоить до 200 тысяч рублей.

Разница в цене между обычными коллекционными моделями и олимпийскими была и накануне Игр. Правда, тогда не настолько существенная. Скажем, обычная модель "Москвича" стоила 3 рубля 50 копеек, а "олимпийская" – уже 5 рублей 10 копеек. Наценка шла не в карман предприятия, а на финансирование строительства олимпийских объектов.

"Олимпийскими были "Москвичи" 408, 412, 426, 427, 433, 434, "Жигули" - копейка и двойка, "Волга" - "ГАЗ 24" с олимпийским мишкой на капоте, и "Чайки" - "ГАЗ 13" с Мишей на заднем стекле малинового цвета. Плюс сам Мишка был в нескольких вариантах – разная прорисовка ушей, носа, глаз", - поясняет коллекционер.

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