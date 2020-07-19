Беседы с ворами и высылка из Москвы: как Игры в СССР стали самыми безопасными

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве прошла XXII Олимпиада. В течение нескольких лет до соревнований КГБ СССР тщательно готовился к Играм: вскрывал готовящиеся диверсии, изымал незаконное оружие и организовал высылку за 101-й километр.

Однако стандартными мерами безопасности в СССР не ограничились, например, стражи порядка накануне Игр еще и проводили профилактические беседы с ворами в законе и цыганскими баронами.

Как у Советского Союза получилось избежать серьезных инцидентов в период соревнований и каких казусов удалось избежать во время церемонии открытия Олимпиады благодаря КГБ – в материале Sputnik.

Мария Науменко, Sputnik

О чем глава МВД попросил воров в законе перед Играми

Незадолго до начала Олимпиады министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков встретился с двадцатью ворами в законе.

"В здании МВД Щёлоков обратился к ним с просьбой поддержки, чтобы они среди своих приверженцев провели работу, и в период Игр с их стороны не было попыток ограбить иностранцев", - рассказывает историк спецслужб Андрей Ведяев.

Навстречу советской милиции пошли не только воры в законе, но и цыганские бароны. В их задачу входило приструнить попрошаек и гадалок.

© AP Photo. Цыгане в Москве. Вторая половина 70-х

"Цыганские бароны приезжали на Киевский вокзал с кнутами. И как только появлялся шалман гадалок в разноцветных юбках с детьми – они их кнутами загоняли в эту же электричку, и те отправлялись в обратный путь", - говорит генерал ФСБ в запасе, который в 1980 году работал в штабе по обеспечению безопасности церемонии открытия и закрытия Олимпиады Александр Михайлов.

К тому же, в конце 70-х прошла масштабная акция: из столицы вывезли всех асоциальных личностей.

"За 101-й километр отправили бывших уголовников, проституток, бомжей, членов политических движений, которые протестовали против политики Советского Союза. С тех пор есть такое выражение "Мы тебя за 101-й"", - отмечает заместитель главного редактора "Российской газеты", президент Федерации спортивных журналистов России, который с 1975 года была аккредитован при Оргкомитете московской Олимпиады Николай Долгополов.

Также в преддверии олимпиады по всей территории Советского Союза у населения изъяли незаконно хранящееся оружие. Известно, что с 10 марта по 25 мая 1980 года была проведена операция "Арсенал": у жителей забрали 290 тысяч патронов, 965 гранат, 13 самодельных взрывных устройств, еще нашли 160 стволов ранее похищенного огнестрельного оружия.

Кроме того, КГБ совместно с прокуратурой и МВД нашли у местных жителей 6905 единиц огнестрельного оружия, в том числе 25 пулеметов, 146 автоматов, 1676 винтовок и карабинов, 828 пистолетов и револьверов, 1750 стволов малокалиберного оружия, 2480 обрезов и самодельного нарезного оружия.

Ведяев вспоминает операцию 1979 года "Огни Москвы". Тогда в аэропортах бандиты под видом таксистов похищали людей и грабили их. Все такие банды были с помощью оперативников КГБ выявлены и обезврежены.

Сотрудники КГБ спасли церемонию открытия от пикантных казусов

Из-за боевых действий в Афганистане более 60 стран бойкотировали Игры в Москве. И сотрудникам Комитета государственной безопасности СССР необходимо было помочь организовать Игры на максимально высоком уровне.

"Перед нами стояла задача создать такие условия, чтобы им (отказавшимся от участия в Олимпиаде странам - ред.) было обидно за то, что они сюда не приехали. Мы прекрасно понимали, что многое будет зависеть от того, как мы откроем и закроем Олимпийские Игры. Это самые красивые знаковые мероприятия, которые на многие годы врезались в память нашим зрителям и участникам Олимпиады", - вспоминает Александр Михайлов.

Сотрудники комитета госбезопасности должны были "подвести структуры под каждый элемент торжественного открытия и закрытия Игр", но сценаристы не торопились раскрывать свои творческие замыслы.

"Режиссерская группа, которая готовила открытие и закрытие Игр, хранила все свои задумки втайне, что создавало нам большое количество неприятных моментов. Несмотря на наш авторитет, значение, нам долгое время не удавалось получить сценарий", - сетует Михайлов.

Михайлов признается, режиссерскую группу раздражало присутствие сотрудников органов госбезопасности, им такие меры казались лишними. И вспоминает один момент, который поменял отношение к стражам порядка.

© AP Photo. Советские милиционеры во время работы на Олимпийских играх 1980-го года

"Во время генеральной репетиции у режиссерской группы отказали рации. Поэтому все команды, которые проходили от главного режиссера – вниз, к исполнителям, осуществлялись через рации, которые были на сотрудниках, находящихся в конкретной точке", - говорит генерал ФСБ в запасе.

Но все-таки одно события стало для сотрудников КГБ сюрпризом – это полет Олимпийского Мишки на церемонии закрытия.

"Даже для нас, для штаба обеспечения безопасности Олимпийских игр, взлет Мишки стал большой неожиданностью. Это режиссерская группа сохранила втайне. А когда у Мишки покатилась слеза, это всех растрогало настолько, что даже люди, которые были готовы ко всему, невольно испытали чувство сожаления о закрытии Олимпийских Игр", - признается Михайлов.

В деревню пускали только по спецпропускам

"Охрана олимпийских объектов была устроена фантастически эффективно. На каждом шагу стоял милиционер. Милиция была стянута в Москву из многих городов", - вспоминает Долгополов.

В олимпийскую деревню могли попасть лишь люди, у которых были специальные олимпийские пропуска, они оформлялись заранее, отмечает президент Федерации спортивных журналистов России. По его словам, олимпийскую деревню особо охраняли, так как в 1972 году на Играх в Мюнхене палестинские экстремисты убили 11 членов израильской олимпийской сборной. Повторения такой ситуации никто не желал.

"Сравнивая работу спецслужб на Играх 1980 года с другими, которые я видел, а я был еще на двенадцати Олимпиадах, работа была организованна просто блестяще", - подчеркивает Долгополов.

То, что московская Олимпиада была подготовлена на высоком уровне, также подтверждает советский спортсмен-конник Юрий Сальников, в 1980 году он завоевал бронзу в личном первенстве.

"Мне было с чем сравнивать. Я участвовал в монреальской Олимпиаде 1976 года, когда после теракта в Мюнхене олимпийская деревня уже была закрыта для посторонних, когда охраняли спортсменов. На московской Олимпиаде также проход в деревню возможен был только по именным бейджам и через металлоискатели", - отмечает Сальников.

По словам Долгополова, и вероятность терактов в Шереметьево была в том числе исключена.

"Были предположения, что в период Игр планировали теракты в аэропорту. Но воздушная гавань была наводнена работниками спецслужб. Я ездил встречать некоторые делегации и, чтобы пройти в зал прилета, за 10-12 дней до начала Олимпиады требовалось официальная олимпийская аккредитация, без нее в терминал не пускали", - комментирует он.

Шести тысячам иностранцам было отказано во въезде

С 1975 года в Комитете государственной безопасности СССР появился 11-й олимпийский отдел - он отвечал за борьбу с идеологической диверсией, рассказывает Ведяев. Туда стекалась вся информация от других разведывательных органов, среди них: внешняя разведка, пограничная и таможенная службы.

К тому же, оперативные позиции были созданы и на Западе, где работала политическая эмигрантская организация Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС). НТС вел борьбу за свержение коммунистического строя в Советском Союзе и хотел использовать Олимпиаду в своих целях.

© AP Photo. Советский милиционер с рацией на голове во время обеспечения безопасности спортивного мероприятия Олимпийских игр 1980-го года

"НТС проводил вербовку среди туристов, планировавших поехать в Москву на Игры, для того, чтобы массово завезти в СССР антисоветскую литературу, организовать различные выступления. В этом пытались задействовать спортсменов, чтобы они, например, во время награждения озвучили какие-нибуд политические заявления", - говорит историк спецслужб.

На протяжении нескольких лет специальные органы СССР занимались предотвращением таких акций, поэтому ни одна из них не состоялась. Шести тысячам иностранцам, которые проходили по учету как потенциальные террористы или антисоветские элементы, готовящие провокации, было отказано во въезде.

Кроме того, в СССР ввели обязательный паспортный контроль и таможенный досмотр всех туристов. Раньше для них применялись упрощенные схемы въезда, практически, туристы могли приехать в страну как дипломаты, подчеркивает Ведяев.

Он обращает внимание на то, что в 70-е годы в основе системы госбезопасности были люди, прошедшие Великую Отечественную войну. Их опыт также помог избежать различных провокаций в период Игр.

"Скажем, опыт чекистов, которые организовывали партизанские действия в тылу врага, был несравнимо выше, чем у любой западной соответствующей службы. У нас в КГБ были люди, которые боролись с диверсиями, терроризмом, владели искусством диверсии по отношению к противнику и, соответственно, умели противодействовать этому. Это были специалисты высочайшего уровня", - описывает сотрудников КГБ Ведяев.

Многих зрителей впечатлили ребята в белых олимпийских костюмах и белых кроссовках из группы коррекции, которые находились непосредственно по периметру арены "Лужники" на церемониях открытия и закрытия игр, вспоминает Михайлов.

"На каждом углу поля находилось по 18 человек – это здоровые пацаны, которых отбирали практически по всем подразделениям, для того, чтобы они могли в случае непредвиденных обстоятельств повлиять на развитие ситуации. Например, только танцевальная программа включала в себя 4,5 тысячи человек. Когда такое большое количество людей, понятно, что всякое может быть: кто-то ногу подвернул, упал и так далее. Группа коррекции должна была своевременно среагировать и либо эвакуировать с поля человека, либо каким-то образом помочь ему с минимальными потерями для всего праздника", - объясняет генерал ФСБ в запасе.

Он подчеркивает, что впоследствии Штаб, который обеспечивал безопасность Олимпийских Игр, сохранился в том же составе и работал на других международных событиях, среди них: Игры доброй воли, Фестиваль советско-индийской дружбы, Всемирный фестиваль молодежи и студентов.