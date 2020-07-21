Не международный из-за COVID-19: стартует турнир по теннису в Абхазии

Победители Республиканского турнира по теннису будут награждены памятными призами и почетными грамотами.

СУХУМ, 21 июля – Sputnik, Ренат Пачалия. Республиканский турнир по теннису стартует в Сухуме 24 июля и будет проходить семь дней, рассказала Sputnik начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Нонна Зантария.

Зантария отметила, что турнир, посвященный памяти первого президента федерации тенниса, героя Абхазии Салыбея Ардзинба, входит в список Российского теннисного тура. Турнир всегда носил международный характер, в нем принимали участие спортсмены из России и Северного Кавказа.

"Из-за закрытой границы к нам не смогли приехать заграничные спортсмены. В этом году мы проведем турнир силами наших спортсменов, их количество достигает 50 человек. Именно поэтому турнир в этом году носит статус республиканского", - рассказала Зантария.

Главным судьей выступит Саид Бебия. По его словам, турнир всегда проводился в Гагре, но в этом году состоится на теннисных кортах Сухума.

Как отметил Бебия, в соревнованиях примут участие юноши и девушки различных возрастных категориях.

Турнир организован Госкомитетом по делам молодежи и спорту, Федерацией тенниса Абхазии и семьей Салынбея Ардзинба.

Победители турнира будут награждены памятными подарками, медалями и грамотами.

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