Чемпионат Абхазии по футболу перенесли на 4 августа

Очередной 27-й чемпионат Абхазии по футболу должен был пройти осенью 2019 года, из-за финансовых проблем он был перенесен на весну 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса - на лето.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Ренат Пачалия. Чемпионат Абхазии по футболу перенесен с 3 на 4 августа, об этом сообщил директор Футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко на встрече с представителями Федерации футбола, Госкомспорта и футбольных команд.

Как рассказал на встрече помощник председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Рафаэль Ампар, президент Абхазии Аслан Бжания обещал выделить по одному миллиону рублей каждой команде.

По словам Ампар, на встрече председателя Госкомспорта Джемала Губаз с главой государства Асланом Бжания также обсуждался вопрос дополнительного финансирования команд для выступления на чемпионате.

"Учитывая, что в первом и втором квартале никаких мероприятий Госкомспорт не проводил, Губаз предложил президенту сэкономленные деньги потратить на форму для команд", - отметил Ампар и добавил, что командам для этого уже выделено по 150 тысяч рублей.

Кроме того, в бюджете Госкомспорта заложено два с половиной миллиона рублей на оплату судейского корпуса и командировочных, которые будут выделяться в ходе проведения турнира.

В розыгрыше чемпионата Абхазии и Кубка будут участвовать семь команд – гудаутская "Рица", "Афон", очамчырский "Ерцаху", галский "Самурзакан", сухумские команды "Динамо" и "Нарт", а также "Гагра".

В предыдущем 26-м чемпионате Абхазии участвовало шесть команд – "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.

В сентябре 2019 года команды "Афон" и "Самурзакан" отказались выступать из-за финансовых проблем, после чего Федерация футбола посчитала нецелесообразным проводить чемпионат и Кубок республики.

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