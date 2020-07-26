Оперотряд МГУ: на Олимпиаде-80 органам безопасности помогали студенты

Студенты главного вуза СССР в дни Олимпиады в Москве превратились в настоящих оперативников – не допускали спекуляцию билетами, не давали иностранцам развлекаться с проститутками и охраняли гостиницу, в которой жили гости Игр.

Мало кто знает, что помимо сотрудников внутренних дел и госбезопасности, в олимпийской Москве за порядком следила еще одна сила – студенты МГУ, одетые в специально сшитую по случаю Игр форму. К лету 1980 года сформировали сводный олимпийский оперотряд МГУ, который иной раз боялись больше, чем сотрудников МВД.

Алексей Стефанов

"Мы были как дружинники, но на ступеньку выше - в пределах разумного выполняли правоохранительные функции. А готовили нас достаточно тщательно – еще за полгода до Игр мы пошли на курсы боевого самбо", - вспоминает события сорокалетней давности заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

В годы студенчества он возглавлял оперативный отряд исторического факультета МГУ, на котором учился. А во время Игр вошел в сводный олимпийский оперотряд МГУ.

Тотальная зачистка в общежитиях

В то время как Москву зачищали от нежелательного элемента, и в столицу СССР только готовились приехать иностранные спортсмены и болельщики, на свою вахту по обеспечению порядка уже заступили студенты МГУ. Полтора месяца они круглосуточно выполняли функции сотрудников милиции - сидели в засадах, занимались задержанием асоциальных граждан, охраняли гостей Олимпиады.

"Изначально оперативный отряд дружинников работал для поддержания порядка в общежитиях и на общественных мероприятиях МГУ. Там где были мы, не бывало драк, народ знал, что связываться с нами хуже, чем с милицией - разберемся по-своему, а потом еще будем проверять каждый день, поняли нас нарушители или нет. А именно дежурство в рамках Олимпиады мы начали с проверок в общежитиях, поскольку они на время Игр были отданы под гостиницы", - рассказывает Михаил Брюханов.

И вот тут, как вспоминает собеседник, всплыли серьезные нарушения. Оказалось, что едва ли не во всех общежитиях МГУ живут посторонние лица.

"Представляете – в 1980 году в общежитиях МГУ мы находили студентов, закончивших университет даже двадцать лет назад. Люди все это время так и жили там, кочуя с этажа на этаж. И только перед Олимпиадой мы впервые смогли провести тотальную зачистку всех зданий. И вернули родителям тех студентов, которых они потеряли еще в 60-х годах", - смеется Михаил Брюханов.

Спекулянтам – бой, несунам – позор

Непосредственно во время Олимпиады оперотряду, в который входил будущий заместитель руководителя Россотрудничества, передали "Лужники" и территорию, прилегающую к спорткомплексу. Участок был непростой.

"Среди прочего - мы боролись со спекулянтами. Государство выделяло бесплатные пригласительные – на комсомол, на рабочих заводов и фабрик, но не каждый, кто распределял билеты, мог совладать с соблазном. В результате у метро "Спортивная" время от времени появлялись фарцовщики. Находились даже такие, кто приносил с собой толстую пачку пригласительных - пытался сбыть сотню билетов. Мы это пресекали, гоняли спекулянтов по кустам", - продолжает Михаил Брюханов.

Были и курьезные случаи. Когда отряд только заступил на охрану гостей, которые должны были заселяться в гостинице "Юность" у метро "Спортивная", персонал отеля предупредили, что теперь они находятся под контролем оперотряда МГУ. Но некоторые решили, что студенты-дружинники то ли ничего не будут делать, то ли будут следить за порядком только днем.

"У нас был свой микроавтобус – со шторками, поэтому мы могли в нем незаметно наблюдать за происходящим. Гостиницу "Юность" сразу же взяли под охрану по периметру. Ночью приступили к несению службы, и тут случился курьезный случай. Первые, кто нам попался ночью, были поварихи, выходящие через черный ход с сумками, полными продуктов. Было видно, что тяжесть им оттягивает руки – еле несли все это. Был большой шум, разбор и после этого все работало как часы", - говорит Михаил Брюханов.

Проституток у клиентов просто отбирали

Но некоторым студентам оперотряда досталась другая гостиница - "Интурист" на улице Горького (ныне – Тверская). И там шла охота на девиц легкого поведения. Занятие проституцией было, понятное дело, запрещено, но только на бумаге. На приезд такого количества иностранцев ночные бабочки просто не могли не слететься. А поскольку их гоняли, придумали особую схему – иностранцы вызывали к гостинице такси, но, видимо, говорили в трубку кодовое слово.

В итоге машина приезжала уже с девушкой, иностранец садился в нее и отъезжал. Вот сидевшие в засаде студенты и должны были вовремя заметить, приехала ли машина с пассажиркой, вовремя догнать такси, остановить, девушку задержать и доставить в штаб. А иностранец мог ехать, куда угодно.

ФАНТАстическое лето

Нагрузка в дни Олимпиады была такой, что студенты из оперотряда едва не пропустили сами Игры. Михаил Брюханов вспоминает, что на соревнования попал лишь однажды. Это была легкая атлетика. Ему также удалось попасть на закрытие Олимпиады и видеть собственными глазами, как улетает Мишка.

© Foto / из архива Михаила Брюханова Комсомольская путевка заместителя руководителя Россотрудничества Михаила Брюханова

"Что еще запомнилось? Сама атмосфера праздника. И особенно символы нового времени – кусочки финского салями в пластиковых упаковках, сок с соломинкой и "Фанта" - очень они нам нравились. Помню, поехали встречать какой-то поезд на Ленинградский вокзал, а там уже установили автоматы с "Фантой". И мы так набросились на них, что после четвертого стакана уже друг на друга смотреть не могли без смеха - казалось, что лица у нас стали такие же желтые, как лимонад", - смеется Михаил Брюханов.

После Олимпиады он продолжил руководить оперотрядом дружинников исторического факультета МГУ, хотя на пятом курсе совмещать общественную нагрузку с учебой и личной жизнью, как признает, было уже сложновато.

"После Игр мы редко видимся с ребятами из оперотряда, но когда встречаемся, обязательно вспоминаем, как тогда работали на Олимпиаде. Когда тебе дают в машине ГАИ микрофон, и ты можешь на всю улицу объявлять: "Пропустите колонну", но при этом сам являешься студентом, такое не забывается. Я и комсомольскую путевку для работы на Олимпийских играх в Москве 1980 года до сих пор храню. Мне эта история очень дорога", - заключает Михаил Брюханов.