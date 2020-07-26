Джинсы и кроссовки: как Олимпиада-80 повлияла на моду в СССР

В 1980 году XXII Олимпийские игры, прошедшие в Москве, кардинально изменили такую сферу жизни советских граждан, как моду.

После соревнований кроссовки и кеды стали использовать не только для занятий спортом, но и в повседневной жизни, модники вышли на улицы в футболках иностранных брендов и джинсах, которые стоили немыслимых денег.

Как ОИ-80 повлияли на образ советского гражданина – в материале Sputnik.

Sputnik, Мария Науменко.

Джинсы стоили больше среднемесячной зарплаты

После Летних Олимпийских игр 1980 года в СССР стала популярна импортная одежда. Джинсы, и ранее известные в союзе, стали еще более востребованными.

Их стоимость могла быть выше, чем среднемесячная зарплата советского гражданина.

© Sputnik / Игорь Михалев Джинсы были популярным среди советской молодежи начала 80-х.

"После Олимпиады торговля джинсами была очень развита в СССР. Джинсы стоили баснословных денег и стали самым важным предметом гардероба каждого модника. С рук их продавали за 120-200 рублей при зарплате в 100 рублей в среднем", - рассказал корреспонденту Sputnik историк моды Александр Васильев.

Также в тренде были футболки, майки, особенно с иностранными надписями, например, Puma, Adidas. Приобрести оригинал было очень сложно, поэтому шли на хитрость.

© AP Photo. Thomas Meyer Модели в футболках с эмблемами Олимпийских игр в Москве 1980 года

"Часто такие футболки изготавливались в домашних условиях. Из картона вырезали трафарет - логотип иностранной спортивной марки, и наносили его на белую футболку советского производства", - отмечает Васильев.

Кроме того, в моду входят спортивные костюмы, а также кроссовки и кеды.

© Sputnik / Роман Денисов Спортивная одежда для спортменов Олимпиады-80.

"Летом 80-го года Москву наводнили болельщики, спортсмены, представители делегаций, одетые в спортивную одежду и кроссовки. Плюс, к Олимпиаде выпускалось много визуальных материалов: фотографии, открытки, фильмы, где тоже показывали зарубежных и наших спортсменов в красивой современной экипировке. Это подсказало людям, что спортивную обувь можно носить не только на тренировке, физкультуре или поехать на дачу в кедах, но их можно еще и использовать как модный аксессуар. В этом смысле Игры поменяли взгляд многих людей на спортивную одежду", - объясняет автор книги "Кроссовки: культурная биография спортивной обуви" Екатерина Кулиничева.

© Sputnik / Владимир Вяткин Сборная СССР по гандболу в форме Adidas.

На соревнования советские спортсмены выступали в красных олимпийках с белой отделкой. Впоследствии такие олимпийки и трикотажные красные майки с надписью "СССР" становятся популярными, утверждает коллекционер винтажной одежды и аксессуаров, историк моды Ася Аладжалова.

"Форма была удобной и очень хорошего качества. Мы (спортсмены – ред.) когда ее получали, если где-то что-то не подходило, нам сразу ж ее подшивали, подгоняли точно под нас", - вспоминает советский спортсмен-конник Юрий Сальников, который на ОИ-80 завоевал бронзу в личном первенстве.

Аладжалова называет 80-годы – временем спорта. По ее словам, на восприятие спортивной одежды как части стильного повседневного образа повлияла не только Олимпиада.

© Sputnik / Владимир Федоренко Сборная СССР по спортивной гимнастике в форме Adidas.

"В 80-х также появляется женская гимнастика. Именно тогда мир узнает про высокие гетры и купальные костюмы благодаря Джейн Фонд – американской актрисе, которая популяризирует фитнес", - дополняет Аладжалова.

Кеды разукрашивали гуашью

В 80-м году спортивные виды обуви приобрели особую ценность среди советских граждан, которые разукрашивали кеды цветными красками и приделывали к "адидасам" новую подошву.

"Люди покупали белые китайские кеды и гуашью раскрашивали их в модные цвета: зеленый, желтый, оттенки розового. Именно так они разнообразили свою одежду для того, чтобы выделиться", - отмечает Васильев.

© Sputnik / Петрухин Обувь советского производства начала 80-х.

В обувные мастерские в Москве местные модники нередко обращались за заменой подошвы, рассказывает Кулиничева. Кроссовки Adidas было сложно достать, зато более доступными были шиповки - это такая специальная легкоатлетическая беговая обувь с шипами на подошве. Люди снимали эти шипы и приделывали более удобную подошву: из микропоры или из резины. Но особым везением считалось, если кто-то из "своих" работал на экспериментальном заводе "Спорт", где по лицензии производили кроссовки Adidas.

© Sputnik / Сергей Киврин Советский спортсмен держит в руке кроссовки Adidas.

"Знакомым на фабрике отдавали старые кроссовки и там же на производстве приделывали к обуви какую-нибудь новую подошву. Поэтому иногда встречаются гибриды моделей Adidas, которых нет в официальной линейке: верх от одной модели, подошва – от другой. И как появились эти кроссовки – не всегда понятно. То ли это чей-то эксперимент, то ли немцы не завезли нужную подошву в СССР и пришлось приделать ту, которая была. Или же кто-то для себя собрал пару из остатков", – комментирует Кулиничева.

Вообще 80-е годы были знамениты направлением "самострок", "самопошив". Это термины из советского сленга, которыми именовали вещи, сделанные своими руками.

"Многие люди имели дома швейную машинку и старались каким-то образом смастерить одежду, подражая Западу. Никто не ходил в косоворотках и сарафанах и русскому стилю в одежде в 80-м году не подражал", - дополняет Васильев.

Обновки от советских модельеров

Помимо спортивной формы для советской сборной специально сшили парадные костюмы, которые спроектировал Вячеслав Зайцев. За создание олимпийских костюмов художнику-модельеру потом вручили орден "Знак Почета".

© Sputnik / Борис Кауфман Художник-модельер Вячеслав Зайцев.

Советская сборная выступала на церемонии открытии Игр в светлых кремовых костюмах. У мужчин и женщин они были похожи: это квадратные плечи, острые лацканы. У женщин были юбки в складку до колен, у мужчин - брюки. Такая стилистика, может быть, и не была новой для 80-го года, но оставалась актуальной, комментирует Аладжалова. - Юбка в складку до колена, не прилегающая, трапециевидная. Жакет с подбитыми квадратными плечами – это действительно стайл 80-х. Женщины советских сборных как раз такие костюмы надели на торжественное открытие".

Сборная СССР на открытии Олимпиады. © Sputnik / Дмитрий Донской

Форма для спортменов Олимпиады-80. © Sputnik / Роман Денисов 1 / 2 © Sputnik / Дмитрий Донской Сборная СССР на открытии Олимпиады.

Кроме того, новую форму получили не только советские атлеты, но и люди, которые работали в сфере обслуживания Олимпийских игр. В новых нарядах от советских модельеров "щеголяли" продавцы, переводчики, курьеры.

Олимпийский Мишка был на одежде и сумка

Особенно популярным во время московской Олимпиады был логотип с официальным талисманом Игр - Мишкой. Его очень любили в виде значков, на спортивных сумках через плечо, сделанных из кожзаменителя.

© AP Photo. DI Футболка с Олимпийским Мишкой в сувенирном магазине в Олимпийской деревне.

"Спортивные сумки иногда с эмблемой Олимпийских игр 80-года стали очень популярными и вплоть до 90-х годов школьники носили в них одежду для спортивной секции или что-то даже для музыкальной школы. Эти сумки получились долгожителями", - говорит Аладжалова.

И сегодня косолапого олимпийца можно встретить на одежде и аксессуарах современных модников.