19:36 27 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.59
  • EUR83.78
Поиск
Спорт

Как Олимпиада-80 повлияла на моду в СССР

Получить короткую ссылку
94 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200727/1030626913/Kak-Olimpiada-80-povliyala-na-modu-v-SSSR.html

О том, как изменилась мода в Советском Союзе во время и после Олимпиады, расскажет продюсер Тина Канделаки. Она стала блогером второй серии спецпроекта Sputnik "Москва-80: Ретро-tube".

Платья с кроссовками, прически в стиле диско и вареные джинсы - все это об олимпийской моде 80-х. Именно во время Игр-80, которые в этом году отмечают 40-летний юбилей, до СССР добрались западные тренды и полностью перевернули представления советских граждан об одежде и обуви. "А что, так можно было?"

Консультировать Тину будет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также эксперты в области моды: Александр Васильев, Ася Аладжалова и Екатерина Кулиничева. Ну, а примерять образы - модель Ирина Таболова. Специально для съемок проекта российские дизайнеры предоставили Sputnik одежду в стиле 80-х.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
На страже морских рубежей: День ВМФ в городах России
Как Олимпиада-80 повлияла на моду в СССР
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться