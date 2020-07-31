СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Денис Царгуш избран президентом Федерации вольной и греко-римской борьбы Абхазии в пятницу 31 июля. Об этом сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.

Старший тренер сборной Абхазии по вольной борьбе Джарназ Бения выступил с предложением избрать президентом Федерации вольной и греко-римской борьбы Дениса Царгуш. В результате единогласного решения новым президентом Федерации был избран Царгуш - заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион России по вольной борьбе.

"Я сам избирался на пост президента Федерации, но такие выборы вижу впервые, когда старшие передают свои полномочия младшим. Спасибо Рашу Хабуговичу (Хутаба - бывший президент Федерации - ред.) за мудрое решение", - отметил председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз.

По словам Дениса Царгуш, для него это не только большая честь, но и огромная ответственность.

"Как бывший борец, я не понаслышке знаю все основные проблемы вольной борьбы. Буду предпринимать конкретные меры по их решению. Нам есть над чем работать и для этого необходима поддержка всех тренеров. Спасибо Джемалу Губаз за то, что сегодня присутствовал. Мы ранее с ним обсуждали, что будем проводить совместную работу во благо развития не только вольной борьбы, но и всех видов спорта в Республике Абхазия", - отметил Царгуш.

В конференции приняли участие члены Федерации вольной и греко-римской борьбы Абхазии, тренеры, председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз и президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба.

Денис Царгуш – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, трехкратный чемпион мира (2009, 2010, 2014), трехкратный чемпион Европы (2010, 2011, 2012), пятикратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2012, 2014), заслуженный мастер спорта России.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Денис Царгуш завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 74 килограммов. В борьбе за выход в финал уступил американцу Джордану Барроузу за десять секунд до финального свистка. В поединке за третье место Царгуш победил канадца Мэтью Джентри. В полуфинале чемпионата мира 2014 года взял реванш у Джордана Барроуза, выиграв уверенно 9:2.