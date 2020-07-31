Сухумский "Нарт" стал обладателем Суперкубка Абхазии по футболу

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Нартом" и "Гагрой" состоялся на столичном стадионе "Динамо".

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу обыграв команду "Гагра" на столичном стадионе "Динамо" в пятницу 31 июля.

На матче за Суперкубок Абхазии по футболу между сухумским "Нартом" и одноименной команды из Гагры собралось немалое количество любителей этой игры. И это неудивительно - на протяжении более чем полутора лет у абхазских болельщиков не было возможности следить за отечественным футболом.

С самого начала встречи обе команды старались показывать красивый, комбинационный футбол. Первыми счет в матче открыли столичные футболисты, произошло это спустя несколько минут с начала игры.

Однако гагрские футболисты не растерялись, их оранжево-белая форма напоминала наряд знаменитой сборной Нидерландов, подстать "летучим галандцам" они сразу же пошли в атаку, что и привело к забито у мячу, так счет стал ничейным 1:1.

© Sputnik Команда "Нарт" завоевала Суперкубок Абхазии

В дальнейшем, на протяжении всего первого тайма мячом больше владела столичная команда, гагрцы при этом отвечали своими выпадами, некоторые из которых были вполне опасными.

Первая половина матча закончилась вничью.

Во втором тайме команды продолжили показывать качественный футбол, вначале второй 45-минутки хороший шанс отличиться упустила "Гагара".

Постепенно "Нарт" выровнял положение и стал проводить ответные атаки. Зрители матча громко поддерживали игроков, а те в свою очередь стремились выложиться на максимум. Не обошлось и без нарушений правил, после некоторых из них футболисты получали болезненные удары и чтобы подняться на ноги им требовалась помощь товарищей по команде.

Во втором тайме футболисты голов не забили и по правилам финального матча судья добавил дополнительные два тайма по 15 минут.

Уже на четвертой минуте первого дополнительного тайма футболист "Гагры" Никита Ашуба дальним ударом поразил ворота соперников - 2:1. В конце первой 15-минутки "Гагра" могла увеличить отрыв в счете, но удар отразил голкипер "Нарта".

На 10-й минуте второго дополнительного тайма сухумчанам все же удалось сравнять счет - 2:2.

Судьба матча решилась в серии одинадцатиметровых ударов, так как в дополнительные таймы команды больше не забили.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Нарта", которые забили 7 мячей, а гагрцы сумели поразить ворота 6 раз.