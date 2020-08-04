"Ерцаху" обыграл "Самурзакан" в первом матче чемпионата Абхазии по футболу

В рамках 27-го чемпионата Абхазии по футболу будет проведено два круга по семь туров в каждом и по 21 игре за круг.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik. В первой игре чемпионата Абхазии по футболу очамчырский "Ерцаху" обыграл галский "Самурзакан" со счетом 1:0, сообщил корреспонденту Sputnik директор Футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

"Игра проходила корректно, в первом тайме очамчырцы имели пять моментов, но не забили гол, у галцев был один момент, который они также не реализовали. Во втором тайме вторую желтую карточку получил футболист "Самурзакана", после чего его удалили. За это нарушение правил был назначен пенальти", - отметил он.

Ударом с одиннадцатиметровой отметки очамчыркий "Ерцаху" вышел вперед – 1:0. Мяч был забит на 82-й минуте, с таким счетом игра и завершилась.

В рамках чемпионата Абхазии по футболу будет проведено два круга, по семь туров в каждом и по 21 игре за круг. Так как в турнире участвует нечетное количество команд, одна команда будет пропускать тур.

В предыдущем 26-м чемпионате Абхазии участвовало шесть команд – "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.

В сентябре 2019 года команды "Афон" и галский "Самурзакан" отказались выступать из-за финансовых проблем, после чего Федерация футбола посчитала нецелесообразным проводить чемпионат и Кубок республики.

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