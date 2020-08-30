16:52 30 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.64
  • EUR88.74
Поиск

Наградили всех: Международный турнир по боксу завершился в Сухуме

© Sputnik
Спорт
Получить короткую ссылку
27720
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/1d/1030839416.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200830/1030840931/Nagradili-vsekh-Mezhdunarodnyy-turnir-po-boksu-zavershilsya-v-Sukhume.html

Международный турнир по боксу памяти мастера спорта Абхазии Айнара Квициния прошел на набережной Диоскуров 29 августа.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Звание лучшего боксера удостоился Баграт Тания из Сухума, все участники были награждены кубками, медалями и грамотами, рассказал один из организаторов первого Международного турнира по боксу имени Айнара Квициния Батал Чежия.

"Турнир прошел хорошо, у нас такие турниры проводятся крайне редко, я не могу припомнить, чтобы на таком высоком уровне у нас проходили любительские соревнования. К нам пришли почетные гости из правительства, зрителей было много", - отметил он.

В Международном турнире по боксу приняли участие 32 спортсмена из Абхазии и России.

"Каждый боксер награждался кубком, медалью и грамотой, также участники награждались специальными призами", - рассказал Батал Чежия.

© Sputnik
Чемпионат по боксу

Звания лучшего боксера турнира удостоился Баграт Тания из Сухума, кубок и денежный приз вручила семья Айнара Квициния. За лучшую технику награда досталась Карапету Элекчяну из Гулрыпша. За волю к победе наградили Эрика Огоняна, который приехал на турнир из Сочи.

"Специальным кубком в весовой категории 52 килограмма, в которой выступал Айнар Квициния, был награжден боксер из Сухума Нестор Джанба. Судьи на турнире были не только из Абхазии, но и из России, секретарем турнира была секретарь Федерации бокса города Сочи Виолетта Смоленская", - сказал Чежия. 

  • Чемпионат по боксу
    © Sputnik
  • Чемпионат по боксу
    © Sputnik
  • Чемпионат по боксу
    © Sputnik
1 / 3
© Sputnik
Чемпионат по боксу

Организаторами соревнований стали друзья Айнара Квициния – воспитанники школы бокса города Сухум: Батал Чежия, Саид Смыр, Инал Лакашия, Митя Вардания, Лаша Гумба, Леон Ласурия, Ираклий Цурцумия, Инал Лагвилава. Помощь в проведении турнира оказала Республиканская детско-юношеская спортивная школа.

Айнар Квициния (1996 – 2019) – мастер спорта по боксу, воспитанник школы бокса Сухума и Подольска. Победитель множества всероссийских и международных турниров, многократный чемпион Абхазии по боксу.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"АрМИ-2020" и Чичерина в Сухуме: самые яркие фото недели
Преследование на танках: конкурс "Чистое небо" на "АрМИ-2020"
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться