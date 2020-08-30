Наградили всех: Международный турнир по боксу завершился в Сухуме

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Звание лучшего боксера удостоился Баграт Тания из Сухума, все участники были награждены кубками, медалями и грамотами, рассказал один из организаторов первого Международного турнира по боксу имени Айнара Квициния Батал Чежия.

"Турнир прошел хорошо, у нас такие турниры проводятся крайне редко, я не могу припомнить, чтобы на таком высоком уровне у нас проходили любительские соревнования. К нам пришли почетные гости из правительства, зрителей было много", - отметил он.

В Международном турнире по боксу приняли участие 32 спортсмена из Абхазии и России.

"Каждый боксер награждался кубком, медалью и грамотой, также участники награждались специальными призами", - рассказал Батал Чежия.

© Sputnik Чемпионат по боксу

Звания лучшего боксера турнира удостоился Баграт Тания из Сухума, кубок и денежный приз вручила семья Айнара Квициния. За лучшую технику награда досталась Карапету Элекчяну из Гулрыпша. За волю к победе наградили Эрика Огоняна, который приехал на турнир из Сочи.

"Специальным кубком в весовой категории 52 килограмма, в которой выступал Айнар Квициния, был награжден боксер из Сухума Нестор Джанба. Судьи на турнире были не только из Абхазии, но и из России, секретарем турнира была секретарь Федерации бокса города Сочи Виолетта Смоленская", - сказал Чежия.

Чемпионат по боксу © Sputnik

Чемпионат по боксу © Sputnik

Чемпионат по боксу © Sputnik 1 / 3 © Sputnik Чемпионат по боксу

Организаторами соревнований стали друзья Айнара Квициния – воспитанники школы бокса города Сухум: Батал Чежия, Саид Смыр, Инал Лакашия, Митя Вардания, Лаша Гумба, Леон Ласурия, Ираклий Цурцумия, Инал Лагвилава. Помощь в проведении турнира оказала Республиканская детско-юношеская спортивная школа.

Айнар Квициния (1996 – 2019) – мастер спорта по боксу, воспитанник школы бокса Сухума и Подольска. Победитель множества всероссийских и международных турниров, многократный чемпион Абхазии по боксу.