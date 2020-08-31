Абхазские скакуны завоевали призовые места в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Соревнования по конному спорту, в которых участвовали абхазские скакуны, проходили на ипподромах в Краснодаре и Ростове-на-Дону 29 и 30 августа.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Абхазские скакуны завоевали призовые места на соревнованиях по конному спорту в Краснодаре и Ростове-на-Дону, об этом на радио Sputnik сообщил официальный представитель по международным связям Национального олимпийского комитета Абхазии Аслан Камлия.

Соревнования на Краснодарском ипподроме проходили 29 августа.

"Наше участие не было напрасным. На дистанции 1400 метров участвовал Ахра Бебия, его двухлетний скакун Генерал занял первое место. На другой дистанции, 1400 метров, участвовал двухлетний скакун Даура Агухава по кличке Сафари-кейт, который занял первое место. Другая лошадь Даура Агухава по кличке Гошлеп также заняла первое место", – отметил Аслан Камлия.

"Ростовское дерби" проходило 30 августа в Ростове-на-Дону. В них участвовали две лошади Аслана Камлия – Скай-Лорд и Скай-Леди. Скай-Лорд занял первое место, а Скай-Леди – второе.

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