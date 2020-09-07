"Изголодались по футболу": как прошел первый круг чемпионата Абхазии

Первый круг чемпионата Абхазии по футболу подошел к концу. С какими результатами команды завершили отрезок национального первенства и кто забил больше всего голов в ворота соперников, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Очередной 27-й чемпионат Абхазии по футболу должен был пройти осенью 2019 года, из-за финансовых проблем он был перенесен на весну 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса - на лето.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Итоги первого круга

Очередного первенства страны по футболу болельщикам пришлось ждать долго, их терпение было вознаграждено только в начале августа, тогда состоялся первый матч очередного чемпионата.

На участие в играх заявилось семь команд – столичные "Динамо" и "Нарт", гудаутская "Рица", "Ерцаху" из Очамчыры, галский "Самурзакан", "Гагра" и "Афон".

В рамках 27-го первенства страны намечено провести два круга по семь туров в каждом и по 21 игре за круг. Так как в турнире участвует нечетное количество команд, одна команда пропускает тур.

По результатам первого круга первую строчку в турнирной таблице занимает сухумский "Нарт", у них на счету 18 набранных очков, на втором – "Рица" из Гудауты с 15 очками, третье место между собой делят столичное "Динамо" и "Гагра", у них по девять очков.

Очамчырский "Ерцаху" набрал шесть очков, а "Афон" и "Самурзакан" из Гала замыкают турнирную таблицу, у них по три набранных очка.

Верхнюю строчку бомбардиров первого круга занимает футболист сухумского "Нарта" Алан Квициния, в шести играх ему удалось восемь раз поразить ворота соперников, на втором месте также игрок "Нарта" Тимур Агрба, в четырех матчах он отличился семь раз.

По четыре мяча забили Алмас Вардания из гудаутской "Рицы", Даниил Чирикбая из "Гагры" и Михаил Кутелия из очамчырского "Ерцаху".

Ответственный подход

Давая оценку первому кругу чемпионата, футбольный болельщик Денис Харчилава заметил, что, несмотря на долгий перерыв, команды показывают содержательную и интересную игру.

"Игра команд говорит о том, что игроки изголодались по футболу и подошли к очередному чемпионату страны ответственно", - подчеркнул Харчилава.

По его словам, итоги первого круга национального первенства соответствуют уровню игры, которые показывают команды.

"То, что "Нарт" на первом месте и "Рица" на втором, считаю закономерным. Игры гудаутской команды мне очень нравятся, видно, что футболисты очень хорошо готовы к турниру", - говорит он.

Болельщик выразил надежду на то, что подобных перерывов в проведении чемпионата страны по футболу, что были между 26 и 27 первенством больше не будет и у любителей игры будет возможность наблюдать за матчами.

"Команда "Афон" приучила болельщиков к тому, что борется за чемпионство, сейчас они делят последнее место с "Самурзаканом". В "Афоне" сейчас проходит омоложение состава, любая команда с этим сталкивается, и я думаю, что она выйдет на прежний уровень", - сказал Харчилава.

Второй круг 27-го чемпионата Абхазии по футболу планируется начать 18 сентября.