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Сборная Абхазии по футболу проведет товарищеский матч с командой Донбасса 

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200908/1030899615/Sbornaya-Abkhazii-po-futbolu-provedet-tovarischeskiy-match-s-komandoy-Donbassa.html

Игра сборных Абхазии и Донецкой народной республики посвящена Дню Победы и Независимости Абхазии.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу сыграет товарищеский матч с командой Донецкой народной республики на сухумском стадионе "Динамо" 25 сентября, рассказал Sputnik главный тренер абхазской команды Беслан Гублия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Беслан Гублия стал главным тренером сборной Абхазии по футболу

Матч с ДНР станет первой товарищеской игрой сборной Абхазии в 2020 году. Кроме того, это будет дебютная игра для Беслана Гублия в роли главного тренера национальной команды. 

"Пока нет окончательно утвержденного состава, но делаем наброски, разговариваем с ребятами, каждый из них получает индивидуальные задания. У нас есть список игроков, которые будут участвовать в матче, но он еще будет пополняться, пока можно сказать, что состав известен на 90%", - рассказал главный тренер.

В игре не будут принимать участие абхазские футболисты, которые выступают в зарубежных клубах, сообщил он.

"В этой игре мы не будем привлекать наших легионеров, будем просматривать футболистов, которые выступают внутри чемпионата Абхазии. Донецкая команда всегда была хорошей, это крепкая сбалансированная сборная, в которой традиционно выступают опытные футболисты", - заметил Беслан Гублия.

Как и для любого тренера, задача – выиграть каждый матч, будь он официальным или товарищеским, подытожил главный тренер сборной Абхазии.

Ранее, сборные Абхазии и ДНР встречались в Сухуме три раза, первый матч состоялся в 2015 году. В дебютной игре Абхазия одержала победу, второй матч, который прошел в 2017 году завершился ничьей, а третья игра в 2019 году – победой ДНР.


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