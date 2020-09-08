Сборная Абхазии по футболу проведет товарищеский матч с командой Донбасса 

СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу сыграет товарищеский матч с командой Донецкой народной республики на сухумском стадионе "Динамо" 25 сентября, рассказал Sputnik главный тренер абхазской команды Беслан Гублия.

Матч с ДНР станет первой товарищеской игрой сборной Абхазии в 2020 году. Кроме того, это будет дебютная игра для Беслана Гублия в роли главного тренера национальной команды.

"Пока нет окончательно утвержденного состава, но делаем наброски, разговариваем с ребятами, каждый из них получает индивидуальные задания. У нас есть список игроков, которые будут участвовать в матче, но он еще будет пополняться, пока можно сказать, что состав известен на 90%", - рассказал главный тренер.

В игре не будут принимать участие абхазские футболисты, которые выступают в зарубежных клубах, сообщил он.

"В этой игре мы не будем привлекать наших легионеров, будем просматривать футболистов, которые выступают внутри чемпионата Абхазии. Донецкая команда всегда была хорошей, это крепкая сбалансированная сборная, в которой традиционно выступают опытные футболисты", - заметил Беслан Гублия.

Как и для любого тренера, задача – выиграть каждый матч, будь он официальным или товарищеским, подытожил главный тренер сборной Абхазии.

Ранее, сборные Абхазии и ДНР встречались в Сухуме три раза, первый матч состоялся в 2015 году. В дебютной игре Абхазия одержала победу, второй матч, который прошел в 2017 году завершился ничьей, а третья игра в 2019 году – победой ДНР.