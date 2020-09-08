Абхазский боец примет участие в турнире памяти отца Хабиба Нурмагомедова

Турнир по смешанным единоборствам, в котором примет участие абхазский боец Тимур Акаба, состоится 9 сентября в Москве.

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Абхазский спортсмен Тимур Акаба примет участие в турнире по смешанным единоборствам памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии на странице в Facebook.

Тимур Акаба проведет бой в полулегком весе против Хасана Магомедшарипова.

Спортсмен из Абхазии – дебютант в мире профессионального ММА. На его счету две победы и ни одного поражения. Турнир будет транслироваться в прямом эфире на "Матч!ТВ", начало трансляции в 22:25.

Абдулманап Нурмагомедов – советский и российский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Чемпион Украины по дзюдо и самбо. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.