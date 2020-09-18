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Рустам Ампар победил Джека Мюллера на турнире по вольной борьбе в Нью-Йорке

© Foto / из личного архива Рустама Ампар
Спорт
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Sputnik Абхазия
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В рамках турнира в США прошло шесть схваток, в которых приняли участие как мужчины, так и женщины-борцы.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Рустам Ампар одержал победу над Джеком Мюллером в турнире по вольной борьбе "Beat the Streets", который прошел в Нью-Йорке в ночь с 17 на 18 сентября. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.

Абхазский спортсмен одолел одного из лидеров сборной команды США со счетом 10:6.

"Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемал Губаз поздравляет Рустама Ампар с победой и желает дальнейших успехов и новых ярких побед", - говорится в сообщении Госкомспорта .

Рустам Ампар - мастер спорта международного класса, победитель юниорского первенства России, призер юниорского первенства Европы и мира, обладатель Кубка мира, победитель Гран-при Иван Ярыгин.

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