Матч сборной по футболу, волейбол и самбо: спортивная афиша Абхазии на неделю

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор самых интересных спортивных событий, которые состоятся в республике на предстоящей неделе – с 21 по 27 сентября.

О том, какие значимые соревнования пройдут в республике, читайте в спортивной афише Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Матч сборной

Любителей самой популярной игры на будущей неделе ждет приятное событие – национальная команда по футболу сыграет товарищеский матч с командой Донецкой народной республики на сухумском стадионе "Динамо". Матч состоится 25 сентября, начало в 17:00.

Встреча приурочена ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Матч с ДНР станет первой товарищеской игрой сборной Абхазии в 2020 году. Кроме того, это будет дебютная игра для Беслана Гублия в роли главного тренера национальной команды. В игре не будут принимать участие абхазские футболисты, которые выступают в зарубежных клубах.

Ранее сборные Абхазии и ДНР встречались в Сухуме три раза, первый матч состоялся в 2015 году. В дебютной игре Абхазия одержала победу, второй матч, который прошел в 2017 году, завершился ничьей, а третья игра в 2019 году – победой ДНР.

Помимо матча сборной, на неделе пройдет другая товарищеская игра. 27 сентября встретятся команды сел Дурипш и Члоу. Эту игру можно посмотреть на стадионе "Учхоз", начало в 16:00.

Волейбол и каратэ в Сухуме, самбо в Новом Афоне

Еще одним важным спортивным событием станет XIV Международный традиционный турнир по волейболу "Кубок Победы и Независимости Абхазии". В соревнованиях примут участие девушки и юноши 2004-2005 годов рождения. Туринр пройдет в Сухуме с 27 сентября по 2 октября.

Спортивная неделя также ознаменована IV открытым первенством Сухума по каратэ-до Шотокан Казэ Ха, посвященный Дню освобождения города Сухум. Соревнования пройдут с 24 по 25 сентября.

С 27 по 29 сентября в Новом Афоне будут проходить соревнования по самбо "Кубок Победы", посвященные воинам-интернационалистам, среди юношей с 2004 по 2009 годов рождения и девочек 2006-2008 годов рождения.

Турнир по вольной борьбе в Гудауте

С 26 по 27 сентября в Гудаутской детской спортивной школе пройдет Республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта Абхазии Тенгиза Пандария.

Сотрудник личной охраны президента Абхазии Тенгиз Пандария погиб от ран, полученных при покушении на президента республики Александра Анкваб 22 февраля 2012 года.

Тенгиз Пандария – мастер спорта Республики Абхазия, уроженец села Аацы. Еще учась в школе, он занимался вольной борьбой в Гудаутской спортшколе у известного в Абхазии тренера Дзуки Бения. Был неоднократным чемпионом Абхазии. Это и обусловило выбор профессии: после школы Тенгиз поступил на факультет физкультуры в АГУ. После окончания вуза преподавал в родной аацынской школе.