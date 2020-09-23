На "Кубок Победы": XVII Международный турнир по самбо пройдет в Новом Афоне

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. XVII Международный турнир по самбо "Кубок Победы", посвященный воинам-интернационалистам, состоится в Новом Афоне с 27 по 29 сентября, сказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия председатель Федерации дзюдо и самбо республики Михаил Пиканин.
"С каждым годом география турнира расширяется, с каждым годом к нам приезжает все больше спортсменов из различных регионов Российской Федерации. Для нас очень важно, что уровень спортсменов, участвующих в данном турнире, с каждым годом растет. Если изначально в данном турнире участвовали спортсмены, которые занимались два-три года, то сегодня в соревнованиях участвуют кандидаты в мастера спорта и мастера спорта", - подчеркнул он.
Вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Роберт Новоян рассказал, что на данный момент принять участие в соревнованиях изъявили желание 22 команды из Абхазии и России.
"Традиционно это юг России, Северный Кавказ, центральная Россия, Москва, Санкт-Петербург. В этом году серьезную инициативу проявил Дальний Восток - это Южно-Сахалинск, Благовещенск, Якутия, Амурская область, Камчатский край", - заметил Новоян.
По его словам, ожидается, что в турнире по самбо "Кубок Победы" примут участие до 400 спортсменов.
"В основном турнир всегда проходил в Сухуме, впервые он состоится в Новом Афоне, зал там более соответствует масштабам соревнования, чтобы дети не ютились в небольшом помещении. В Сухуме есть два зала, это зал в парке Курченко и "Спартак". "Спартак" маленький для проведения таких мероприятий, зал в парке Курченко более или менее подходит, но трибуны у него маленькие", - сказал Роберт Новоян.
Говоря о мерах безопасности на соревнованиях, вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов сказал, что все команды были предупреждены, чтобы каждому спортсмену желательно иметь справки о том, что у них хорошее состояние здоровья.
"Мы уведомили Министерство здравоохранения о проведении нашего турнира, надеемся, что они тоже окажут нам помощь", - сказал Погосов.
Он рассказал, что в турнире "Кубок Победы" будут принимать участие все регионы Абхазии. Всего, от имени республики будут выступать 82 спортсмена.
"Традиционно мы одни из лидеров на этом турнире, на этот турнир всегда сильные команды привозит Адыгея, мы видели заявки, у них одни кандидаты в мастера спорта, команда Ингушетии, очень сильная команда Краснодарского края. Как обычно, команды Москвы и Санкт-Петербурга - одни из лидеров соревнований", - отметил Погосов.
Президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Михаил Чалмаз рассказал о спонсорах, которые помогли в проведении турнира.
"В этом году впервые за 17 лет проводим турнир без участия Госкомспорта. Наши друзья традиционные помогают нам в популяризации этого вида спорта, они в очередной раз помогли в проведении этого турнира. Это компании "Премиум", "Вина и воды Абхазии", "Фара", "Кодор", Новоафонская пещера, мы очень благодарны и признательны им за то, что они помогают вытаскивать детей с улицы, проводить такой красивый турнир. Это праздник для всех нас, "Кубок Победы" – самый крупный турнир по самбо в Абхазии, мы к нему тщательно готовимся всегда. Поэтому мы как всегда проведем соревнования на высшем уровне", - сказал Чалмаз.
Организаторы турнира – Федерация самбо Абхазии, при непосредственном участии департамента по делам молодежи и спорта администрации города Сухум и администрации города Новый Афон.