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На "Кубок Победы": XVII Международный турнир по самбо пройдет в Новом Афоне

© Sputnik / Марианна Кубрава
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200923/1030991276/Na-Kubok-Pobedy-XVII-Mezhdunarodnyy-turnir-po-sambo-proydet-v-Novom-Afone-.html

В соревнованиях примут участие юноши 2004-2009 годов рождения и девушки 2006-2008 годов рождения.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. XVII Международный турнир по самбо "Кубок Победы", посвященный воинам-интернационалистам, состоится в Новом Афоне с 27 по 29 сентября, сказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия председатель Федерации дзюдо и самбо республики Михаил Пиканин.

"С каждым годом география турнира расширяется, с каждым годом к нам приезжает все больше спортсменов из различных регионов Российской Федерации. Для нас очень важно, что уровень спортсменов, участвующих в данном турнире, с каждым годом растет. Если изначально в данном турнире участвовали спортсмены, которые занимались два-три года, то сегодня в соревнованиях участвуют кандидаты в мастера спорта и мастера спорта", - подчеркнул он.

Вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Роберт Новоян рассказал, что на данный момент принять участие в соревнованиях изъявили желание 22 команды из Абхазии и России.

"Традиционно это юг России, Северный Кавказ, центральная Россия, Москва, Санкт-Петербург. В этом году серьезную инициативу проявил Дальний Восток - это Южно-Сахалинск, Благовещенск, Якутия, Амурская область, Камчатский край", - заметил Новоян.

По его словам, ожидается, что в турнире по самбо "Кубок Победы" примут участие до 400 спортсменов.

© Foto / Марианна Кубрава
Вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Роберт Новоян

"В основном турнир всегда проходил в Сухуме, впервые он состоится в Новом Афоне, зал там более соответствует масштабам соревнования, чтобы дети не ютились в небольшом помещении. В Сухуме есть два зала, это зал в парке Курченко и "Спартак". "Спартак" маленький для проведения таких мероприятий, зал в парке Курченко более или менее подходит, но трибуны у него маленькие", - сказал Роберт Новоян.
Говоря о мерах безопасности на соревнованиях, вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов сказал, что все команды были предупреждены, чтобы каждому спортсмену желательно иметь справки о том, что у них хорошее состояние здоровья.

"Мы уведомили Министерство здравоохранения о проведении нашего турнира, надеемся, что они тоже окажут нам помощь", - сказал Погосов.

Он рассказал, что в турнире "Кубок Победы" будут принимать участие все регионы Абхазии. Всего, от имени республики будут выступать 82 спортсмена.

© Foto / Марианна Кубрава
Вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов

"Традиционно мы одни из лидеров на этом турнире, на этот турнир всегда сильные команды привозит Адыгея, мы видели заявки, у них одни кандидаты в мастера спорта, команда Ингушетии, очень сильная команда Краснодарского края. Как обычно, команды Москвы и Санкт-Петербурга - одни из лидеров соревнований", - отметил Погосов.

Президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Михаил Чалмаз рассказал о спонсорах, которые помогли в проведении турнира.

"В этом году впервые за 17 лет проводим турнир без участия Госкомспорта. Наши друзья традиционные помогают нам в популяризации этого вида спорта, они в очередной раз помогли в проведении этого турнира. Это компании "Премиум", "Вина и воды Абхазии", "Фара", "Кодор", Новоафонская пещера, мы очень благодарны и признательны им за то, что они помогают вытаскивать детей с улицы, проводить такой красивый турнир. Это праздник для всех нас, "Кубок Победы" – самый крупный турнир по самбо в Абхазии, мы к нему тщательно готовимся всегда. Поэтому мы как всегда проведем соревнования на высшем уровне", - сказал Чалмаз.

© Foto / Марианна Кубрава
Президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Михаил Чалмаз

Организаторы турнира – Федерация самбо Абхазии, при непосредственном участии департамента по делам молодежи и спорта администрации города Сухум и администрации города Новый Афон.


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