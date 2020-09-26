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Турнир по теннису "Большая Абхазская шляпа" открылся в Гагре

© Sputnik / Марианна Кубрава
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200926/1031009420/Turnir-po-tennisu-Bolshaya-Abkhazskaya-shlyapa-otkrylsya-v-Gagre.html

Матчи теннисного турнира "Большая Абхазская шляпа" проходят на кортах в городском парке Гагры.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. XIX Международный теннисный турнир "Большая Абхазская шляпа" открылся в Гагре 26 сентября накануне Дня Победы и Независимости Республики Абхазия, сказал в интервью Sputnik главный тренер сборной Абхазии по большому теннису Саид Бебия. 

"В соревнованиях принимают участие спортсмены от 18 лет и старше, в основном участники - это депутаты Государственной Думы России, космонавты, генералы, предприниматели и так далее. Организатором турнира является депутат Госдумы Константин Затулин", - подчеркнул он.

На открытии соревнований по большому теннису присутствовал президент республики Аслан Бжания, сообщил Бебия.

"Президент поздравил всех с открытием турнира, пожелал всем удачи и успехов. Это парный турнир, соревнования проходят по круговой системе, завтра будут проходить матчи одной четвертой финала, полуфинала, финала и матча за третье место", - заметил он.

Победителей и призеров наградят памятными подарками, сказал главный тренер сборной Абхазии по большому теннису.

© Foto / предоставлено Саидом Бебия
Открытие теннисного турнира «Большая абхазская шляпа»

Игры XIX Международного теннисного турнира "Большая Абхазская шляпа" завершатся 27 сентября.

Любительский теннисный турнир проходит ежегодно, начиная с 2001 года, за исключением сентября 2004 года, когда турнир не состоялся из-за траура по погибшим в Беслане.

Идея проведения теннисного турнира в Абхазии возникла у любителей тенниса, объединившихся в клуб "Большая Шляпа", который возглавил Константин Затулин.

С 2011 года турнир начал носить имя второго президента Абхазии Сергея Багапш. В 2019 году турнир посвящен 25-летию миротворческой операции России в зоне абхазо-грузинского конфликта.

Турнир организован теннисным клубом "Большая Шляпа", теннисным клуб космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Институтом стран СНГ при поддержке президента Республики Абхазия, администрации Гагрского района, администрации города Сочи, ГК "Ростех", ОАО "Рособоронэкспорт", ГК "Роскосмос", Министерства сельского хозяйства РФ и Белореченской районной администрации Краснодарского края.


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