"Большая шляпа" в Гагре: названы победители международного теннисного турнира

XIX Международный теннисный турнир "Большая абхазская шляпа" прошел в Гагре 26 и 27 сентября.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. В Гагре состоялся ежегодный международный ветеранский теннисный турнир "Большая абхазская шляпа -2020".

За награды турнира "Золотых", "Серебряных" и "Бронзовых орлов" в течение двух дней боролись 24 пары теннисистов.

"Первое место по итогам теннисных боев заняла пара Сергей Залетин (Герой России, летчик-космонавт России из Москвы) – Николай Калиниченко (президент Федерации тенниса Мордовии, город Саранск). Серебряные орлы за второе место достались Владимиру Барашкову (Ассоциация правоохранительных служб, Москва) и Игорю Колосову (капитан 2 ранга, Севастополь). На третьем месте сочинская пара Владислав Литвиненко (кандидат медицинских наук, врач) – Станислав Синявский (предприниматель)", - сообщила пресс-служба Затулина и Института стран СНГ.

Турнир был организован членом правления Федерации тенниса России, депутатом Государственной думы от Сочинского округа Константином Затулиным и Институтом стран СНГ, Клубом друзей Сочи, Теннисным клубом "Большая Шляпа", Теннисным клубом летчиков-космонавтов имени Гагарина при поддержке президента Республики Абхазия Аслана Бжания, российской Госкомпании "Ростех", ОАО "Рособоронэкспорт", помощника президента России Игоря Левитина, сенатора Арсена Канокова и других спонсоров и благотворителей.

Как отметил Константин Затулин, турнир прошел на высоком уровне, "без всякого нарушения эпидемиологических предосторожностей, в положенные сроки".

"Большая абхазская шляпа-2020" закончилась. Да здравствует "Большая абхазская шляпа – 2021", которая пройдет в будущем сентябре. И еще: огромное спасибо солнцу, воздуху и воде, но прежде всего Абхазии и абхазскому народу!" - заключил он.

Любительский теннисный турнир проходит ежегодно, начиная с 2001 года, за исключением сентября 2004 года, когда турнир не состоялся из-за траура по погибшим в Беслане.

Идея проведения теннисного турнира в Абхазии возникла у любителей тенниса, объединившихся в клуб "Большая Шляпа", который возглавил Константин Затулин.