Сборная Абхазии победила на республиканском турнире по баскетболу

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сборная Абхазии победила на турнире по баскетболу, приуроченному ко Дню Победы, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Государственного комитета по спорту Абхазии.
Второе место заняла команда из Донецкой народной республики и третье - из Екатеринбурга.
Лучшими игроками турнира были признаны Андрей Трушкин из Екатеринбурга, Дмитрий Дроздов из ЛНР, Андрей Федоров из ДНР и Владимир Минчаков из Абхазии.
Победителей и призеров наградили дипломами и медалями, команды - кубками, лучших игроков – грамотами и подарками.
"Специальными кубками от Госкомитета РА по делам молодежи и спорту, Олимпийской академии Юга России и НОК РА были награждены лучший защитник турнира Николай Гущин, Абхазия, лучший центровой - Владимир Минчаков, Абхазия, и лучший нападающий Андрей Федоров, ДНР", - говорится в сообщении Госкомспорта.
Открытый республиканский турнир по баскетболу среди мужских команд, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов проходил в Сухуме с 29 сентября по 3 октября. В нем участвовали семь команд из Екатеринбурга, ДНР, ЛНР, КЧР, Славянска-на-Кубани, Новороссийска и сборная команда Абхазии.