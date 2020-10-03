16:25 03 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.09
  • EUR91.58
Поиск
Сборная Абхазии по баскетболу

Сборная Абхазии победила на республиканском турнире по баскетболу

© Foto / предоставлено Госкомспорта
Спорт
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/03/1031045980.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20201003/1031045937/Sbornaya-Abkhazii-pobedila-na-respublikanskom-turnire-po-basketbolu.html

Открытый республиканский турнир по баскетболу, приуроченный ко Дню победы и независимости Абхазии, завершился в Сухуме 3 октября.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сборная Абхазии победила на турнире по баскетболу, приуроченному ко Дню Победы, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Государственного комитета по спорту Абхазии.

Второе место заняла команда из Донецкой народной республики и третье - из Екатеринбурга.

Лучшими игроками турнира были признаны Андрей Трушкин из Екатеринбурга, Дмитрий Дроздов из ЛНР, Андрей Федоров из ДНР и Владимир Минчаков из Абхазии.

Победителей и призеров наградили дипломами и медалями, команды - кубками, лучших игроков – грамотами и подарками.

© Foto / предоставлено Госкомспорта
Сборная Абхазии по баскетболу

"Специальными кубками от Госкомитета РА по делам молодежи и спорту, Олимпийской академии Юга России и НОК РА были награждены лучший защитник турнира Николай Гущин, Абхазия, лучший центровой - Владимир Минчаков, Абхазия, и лучший нападающий Андрей Федоров, ДНР", - говорится в сообщении Госкомспорта.

Открытый республиканский турнир по баскетболу среди мужских команд, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов проходил в Сухуме с 29 сентября по 3 октября. В нем участвовали семь команд из Екатеринбурга, ДНР, ЛНР, КЧР, Славянска-на-Кубани, Новороссийска и сборная команда Абхазии.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победная игра: матч "Динамо" и "Рицы" в Сухуме
"Автопортрет" Заура Аджба: история одной картины
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться