Сборная Абхазии победила на республиканском турнире по баскетболу

Открытый республиканский турнир по баскетболу, приуроченный ко Дню победы и независимости Абхазии, завершился в Сухуме 3 октября.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сборная Абхазии победила на турнире по баскетболу, приуроченному ко Дню Победы, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Государственного комитета по спорту Абхазии.

Второе место заняла команда из Донецкой народной республики и третье - из Екатеринбурга.

Лучшими игроками турнира были признаны Андрей Трушкин из Екатеринбурга, Дмитрий Дроздов из ЛНР, Андрей Федоров из ДНР и Владимир Минчаков из Абхазии.

Победителей и призеров наградили дипломами и медалями, команды - кубками, лучших игроков – грамотами и подарками.

© Foto / предоставлено Госкомспорта Сборная Абхазии по баскетболу

"Специальными кубками от Госкомитета РА по делам молодежи и спорту, Олимпийской академии Юга России и НОК РА были награждены лучший защитник турнира Николай Гущин, Абхазия, лучший центровой - Владимир Минчаков, Абхазия, и лучший нападающий Андрей Федоров, ДНР", - говорится в сообщении Госкомспорта.

Открытый республиканский турнир по баскетболу среди мужских команд, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов проходил в Сухуме с 29 сентября по 3 октября. В нем участвовали семь команд из Екатеринбурга, ДНР, ЛНР, КЧР, Славянска-на-Кубани, Новороссийска и сборная команда Абхазии.