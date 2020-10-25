Уйти непобежденным: чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру

В субботу 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов удушающим приемом во втором раунде победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после того, как защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, сообщает РИА Новости.

В субботу 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов удушающим приемом во втором раунде победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC. Теперь в активе российского бойца 29 побед в 29 поединках, из них 13 в UFC.

Свой дебютный поединок в ведущей лиге мира Нурмагомедов провел в 2012 году, а в 2018-м завоевал чемпионский пояс, после чего провел три успешных защиты против Конора Макгрегора, Дастина Пуарье и Гэтжи.

Российский боец не оставил ни единого шанса Гэтжи и добился убедительной победы в первом поединке после смерти отца. 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом скончался отец и тренер российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

"Бог дал мне всё. Эти ребята со мной. Сегодня был мой последний бой. Единственное, о чем хочу попросить руководство UFC: поставьте меня на следующей неделе на первое место в рейтинге, - сказал Нурмагомедов после поединка. - Хочу поблагодарить всех болельщиков. Когда я начинал в UFC, очень многие не верили (в меня). Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так всё может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить".

С великолепным выступлением Нурмагомедова поздравил ирландец Конор Макгрегор. "Отличное выступление, Хабиб. Я продолжу твоё дело. Еще раз уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоим близким", - заметил экс-чемпион UFC в двух весовых категориях.

Также Хабиба поздравил нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду, написав в Instagram: "Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой".

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Петр Ян отметил класс Нурмагомедова. "Я не думал, что бой закончится так быстро. Когда Хабиб начал прессинговать, Гэтжи начал уставать. Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было. Была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гэтжи подсел функционально. Хабиб победил классом – работа в стойке, разнообразные атаки в партере. Всё четко", - заметил он.

Промоутер в сфере ММА Вадим Финкельштейн отметил отсутствие конкуренции у Нурмагомедова. "Думал, что он все-таки дойдет до 30 побед. Но молодец, конечно. Я думал, что если он навяжет свой бой, то у Гэтжи шансов нет, совсем другого уровня боец в борьбе. Ему повезло, что закончился первый раунд, а потом Хабиб сделал всё играючи. На самом деле он всё доказал, у него и оппонентов-то нет. Он выше уровнем всех топов. Красиво ушел, непобежденным, таких в истории смешанных единоборств еще нет", - сказал он.

"Возможно, он вернется через несколько лет на какой-нибудь бой, когда появится какая-нибудь суперзвезда. Выйдет продышаться, как говорится. Часто так бывает, что боец соскучился, пройдет несколько лет, и он соскучится, может быть. Жалко, печально, конечно, все ждали его боев, он был локомотивом российского MMA. Такова жизнь, что делать, думаю, чемпионы еще появятся, российский MMA будет наверху, это однозначно", - добавил Финкельштейн.

Российский боец Александр Шлеменко признался, что не удивлен таким развитием событий.

"Я не ожидал увидеть тот психологический настрой, в котором пребывал Хабиб. Если честно, у меня были опасения относительно того, что ему будет тяжелее настроиться. Но я увидел такую картину – сегодня Хабиба было не остановить, - заявил он. - Я не удивлен решением Хабиба завершить карьеру. Я давно слежу за ним, за его высказываниями, за высказываниями его отца. Несомненно, Хабиб хотел сделать 30-0, но все его победы были на двоих – для него и его отца. Мне кажется, ему сложно будет продолжать без отца. Плюс я не вижу смысла для него продолжать это делать. Для чего?"

"Мало, кто может повторить что-то подобное. Он ушел неоспоримым чемпионом. С кем ему еще драться? У него есть всё. Он заработал хорошие деньги, у него на руках есть всё, чтобы дальше приумножать то, что он имеет. Я не вижу смысла сидеть на том же месте", - продолжил Шлеменко.

Другой боец Сергей Харитонов заявил, что не удивится, если Нурмагомедов рано или поздно возобновит карьеру.

"Я изначально так и думал, что Хабиб не испытает проблем. Гэтжи не соперник Хабибу. Сейчас Хабиб принял решение завершить карьеру. Думаю, он почувствовал, что пора завершить карьеру, поэтому и ушел. Но я, например, не собираюсь завершать карьеру, а мне 40 лет. Но у каждого свой выбор. Удивлюсь ли возвращению Нурмагомедова в октагон? Я вообще ничему не удивляюсь в этой жизни. А вообще рекорд Хабиба говорит за себя", - сказал он.

После защиты титула Хабиб Нурмагомедов заявил, что очень скоро может вернуться в смешанные единоборства уже в качестве тренера.

"Мы вернемся на вершину. Очень скоро", — сказал спортсмен на видео, опубликованном в Instagram Хавьера Мендеса, который с 2012 года работал одним из тренеров Нурмагомедова.