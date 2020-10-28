"Рица" и "Гагра" вышли в финал Кубка Абхазии по футболу

Второй участник финального матча Кубка Абхазии по футболу определился по итогам игры между "Афоном" и "Гагрой" в среду 28 октября.

В первой полуфинальной игре, прошедшей 27 октября, гудаутская "Рица" обеспечила себе место в финале, обыграв со счетом 2:0 "Ерцаху" из Очамчыры.

Финал Кубка Абхазии по футболу пройдет на столичном стадионе "Динамо" в воскресенье, 1 ноября.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В финал Кубка

На пути к полуфинальной игре команда из Нового Афона дважды обыграла цандрипшский "Садз" - дома 3:1 и в гостях 1:3. Гагрцы в первом матче с сухумским "Динамо" одержали победу со счетом 4:2, в гостях уступили 2:1 и вышли в 1/2 по количеству забитых и пропущенных мячей.

В чемпионате Абхазии по футболу, который завершился 25 октября, "Гагра" заняла четвертое место, "Афон" расположился на следующей пятой строчке. Таким образом, за неудачный сезон в чемпионате команды могли реабилитироваться перед своими болельщиками выходом в решающую игру Кубка Абхазии по футболу.

Счет в полуфинале футболисты открыли в начале встречи, игрок "Афона" Давид Аргун под номером 11 завершил атаку своей команды - 1:0.

Когда до конца первого тайма оставалось 15 минут, гагрцы сравняли счет, сделал это Даниил Чирикбая под номером 17. Однако первый тайм остался за "Афоном", третий номер команды Аслан Муцба вывел своих вперед - 2:1.

Футбольный матч между командами "Афон" - "Гагра" © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч между командами "Афон" - "Гагра" © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч между командами "Афон" - "Гагра" © Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч между командами "Афон" - "Гагра" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Футбольный матч между командами "Афон" - "Гагра"

Волевая победа

На вторую половину игры "Гагра" вышла с настроем отыграться, что и принесло результат практически сразу после судейского свистка, 23-й номер "Гагры" Никита Ашуба сравнял счет в матче.

Гагрская команда не остановилась на этом, спустя еще несколько минут Астамур Цишба под 13-м номером забил гол в ворота "Афона" - 3:2. После того как "Гагра" повела в счете, обе команды создавали немало возможностей, чтобы забить мяч, опасный момент к концу встречи возник у ворот "Афона", после удара гагрского футболиста мяч попал в перекладину.

За несколько минут до конца встречи, игрок "Гагры" Никита Ашуба сделал дубль - 4:2. Таким образом, дважды уступая по ходу полуфинального матча Кубка Абхазии по футболу, команда "Гагра" сумела одержать волевую победу над "Афоном".

Изначально в розыгрыше Кубка Абхазии по футболу принимали участие восемь команд: "Нарт", "Динамо", "Ерцаху", "Рица", "Афон", "Самурзакан", "Гагра" и "Садз".