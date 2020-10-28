Леон Сабуа вышел на поле в матче Лиги чемпионов между "Краснодаром" и "Челси"

20-летний Леон Сабуа – футболист из Абхазии, с 2006 по 2012 год был учеником Детско-юношеской спортивной школы Гагры.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Воспитанник абхазского футбола Леон Сабуа, выступающий за клуб "Краснодар" вышел на матч Лиги чемпионов в игре с лондонским "Челси" в среду 28 октября.

В Абхазии с нетерпением ждали выхода на поле своего соотечественника на самом престижном клубном турнире в мире. Такая возможность стала более реалистичной, когда объявили составы команд на игру. Несмотря на то, что среди одиннадцати игроков, начинавших матч, не оказалось абхазского спортсмена, в заявку он попал, став одним из семерых запасных.

"Краснодар" и "Челси" выступают в группе Е, до очной встречи, команды провели по одной игре и обе сыграли вничью. Таким образом, у каждой из четырех команд группы было по одному очку.

В первом тайме англичане открыли счет, Каллум Хадсон-Одои принял мяч от партнера по команте Хаверца в штрафной "Краснодара", и пробил низом, мяч от рук вратаря Матвея Сафонова залетел в ворота. Во втором тайме "Челси" увеличил свое преимущество, мяч с пенальти на 76-й минуте забил Тимо Вернер. Уже через четыре минуты, Хаким Зиеш сделал преимущество английской команды разгромным – 0:3.

На 87-й минуте матча на поле вышел Леон Сабуа, заменил он нападающего Маркуса Берга. Для абхазского спортсмена игра с "Челси" стала дебютной в Лиге чемпионов.

Еще один гол англичане забили на 90-й минуте, мяч на счету у Кристиана Пулишича.

20-летний Леон Сабуа воспитанник гагрского футбола, с 2006 по 2012 годы был учеником Детско-юношеской спортивной школы Гагры. В 2012 году поступил в Академию футбольного клуба "Краснодар".

Его тренер Георгий Арутюнов перед матчем "Краснодара" с "Челси" в интервью Sputnik сказал, что с нетерпением ждет Сабуа на поле.

"Но если даже он не выйдет на поле сегодня, то уже большое достижение, что у него есть такая возможность. Я, конечно же смотрел матч чемпионата России, где Леон вышел на замену и забил потрясающий гол, я его поздравляю и уверен, что у него отличное будущее", - заметил он.

Полузащитник "Краснодара" Леон Сабуа дебютировал в Российской премьер-лиге 24 октября в игре со "Спартаком". В первом же матче за свой клуб он забил гол, завершив результативную атаку "Краснодара".

До игры со "Спартаком" Леон Сабуа выходил на поле за "Краснодар-2" в Футбольной национальной лиге. В сезоне 2020/21 в 15 матчах забил пять голов. Также он сыграл один матч за "Краснодар-3" в профессиональной футбольной лиге.