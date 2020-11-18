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Игорь Адлейба выступит на боксерском турнире в Екатеринбурге

© Foto / из личного архива Игоря Адлейба
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20201118/1031305263/Igor-Adleyba-vystupit-na-bokserskom-turnire-v-Ekaterinburge.html

Турнир пройдет на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге и будет транслироваться на Абхазском телевидении, "Абаза-ТВ", "Матч Боец" и "Бокс ТВ".

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Чемпион мира среди молодежи по версии WBO Игорь Адлейба проведет следующий бой 5 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.

Игорь Адлейба готовится к поединку, проходит учебно-тренировочные сборы в Сочи. 

Для абхазского спортсмена предстоящий поединок станет двенадцатым в карьере, на счету спортсмена 10 побед и одна ничья.

Турнир пройдет на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге и будет транслироваться на Абхазском телевидении, "Абаза-ТВ", "Матч Боец" и "Бокс ТВ".

Сборы и предстоящий бой спортсмена проходят при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и ЗАО "Аквафон-GSM".

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.


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