Юные футболисты из Абхазии пройдут просмотры в питерском "Зените"

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга откроет в Абхазии филиал футбольной академии после того, как абхазские тренеры пройдут курсы и процедуру лицензирования.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четверо воспитанников футбольного клуба "Афон" проходят просмотры в футбольном клубе "Зенит" в Санкт-Петербурге, в рамках программы по открытию в Абхазии филиала академии "Зенита", сказал в интервью Sputnik куратор проекта Армен Капикян.

"У "Зенита" есть интерес к тому, чтобы привлекать наших детей к себе. В Санкт-Петербург мы привезли четверых детей, двое из них 2008 года рождения, и двое 2009 года. Тренировки наши ребята проходят с 16 ноября, мы пробудем здесь в течение недели", - подчеркнул он.

Капикян отметил, что для юных абхазских футболистов знакомство с игроками футбольной академии "Зенита" очень важно, так как они могут перенять навыки, получить хороший опыт на будущее. Он не исключил, что в дальнейшем лучшие представители абхазского футбола смогут выступать за питерскую команду, если они будут отобраны.

Информация о том, что футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга откроет в Абхазии филиал футбольной академии появилась 2 сентября. Спустя пять дней в Сухуме начали работу онлайн-курсы для детско-юношеских тренеров по футболу, организованные Государственным комитетом Абхазии по делам молодежи и спорту под патронажем футбольной академии "Зенит" из Санкт-Петербурга. По окончании курсов тренерам будут выданы лицензии, подтвержденные Российским футбольным союзом.

18 ноября председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз провел телефонные переговоры с генеральным директором футбольного клуба "Зенит" Александром Медведевым.

Стороны обсудили актуальные вопросы совместного сотрудничества, а также дальнейшее взаимодействие. По словам Джемала Губаз, стороны договорились о рабочей встрече в Абхазии в декабре текущего года.