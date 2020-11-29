Развлекли людей: как прошел бой Тайсона и Джонса

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Бой между легендарными американскими боксерами Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном, прошедший в Лос-Анджелесе, завершился вничью.

Бой состоялся на арене "Стэйплс-центр" в Лос-Анджелесе. После восьми раундов по две минуты три арбитра приняли решение объявить ничейный результат.

© AFP 2019 / Joe Scarnici Майк Тайсон vs Рой Джонс

Последний бой бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. За свою карьеру 54-летний боксер провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом), потерпел шесть поражений, также два поединка были признаны несостоявшимися. Экс-чемпион в нескольких весовых категориях Джонс завершил карьеру в 2018 году. На счету 51-летнего боксера, имеющего российского гражданство, 66 побед (47 - нокаутом) и девять поражений.

Согласно правилам выставочного поединка, спортсмены боксировали в перчатках, предназначенных, в первую очередь, для спаррингов, а сам поединок был рассчитан на восемь раундов по две минуты. Изначально Тайсону и Джонсу предлагали боксировать в шлемах, но они были категорически против. Результат поединка оценивали три бывших боксера.

Во время боя Тайсон по традиции был нацелен на мощный удар, тогда как Джонс больше двигался и старался действовать на длинной дистанции, а при сближении переводить бой в клинч. Именно в клинче и провели боксеры большую часть поединка. При этом приятно удивила физическая готовность возрастных спортсменов. В итоге бой продлился все восемь раундов, после чего был объявлен вердикт, причем не на самом ринге, а уже во время подготовки к флеш-интервью, которое боксеры давали одновременно.

Сразу после поединка боксеры поделились своими впечатлениями. "Для меня ничья - неплохой результат, потому что я развлекал людей, люди были довольны, - сказал Тайсон. - Я привык драться в течение трех минут, иногда, двух или трех... Я был счастлив выйти на ринг, несмотря на то, что все говорят, я был счастлив провести все восемь раундов. Никто не думал, что я смогу выстоять восемь раундов, но это бокс".

Джонс во время своего интервью передал привет россиянам, а также выразил желание снова встретиться с Тайсоном. "Мы должны сделать это снова. Все любят Майка, я тоже люблю Майка. Когда он бьет по голове, по корпусу, все болит. Удары по телу определено сказались, такие удары изнуряют тело. Я поговорю со своей семьей, узнаю, что они думают по этому поводу, если они захотят это повторить, мы сделаем это снова", - заявил боксер.

Как сообщали СМИ, гонорар Тайсона за эту встречу составит десять миллионов долларов, а Джонса — примерно три миллиона.