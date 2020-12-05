Игорь Адлейба победил в боксерском турнире в Екатеринбурге

СУХУМ, 5 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Чемпион мира среди молодежи по версии WBO Игорь Адлейба победил в бою с Михаилом Сукиасяном на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге 5 декабря.

Первый раунд у Игоря Адлейба не удался, соперник смог нанести ему серию прямых ударов, после одного из которых он побывал в нокдауне. Однако абхазскому боксеру удалось взять себя в руки, и уже во втором раунде он выглядел лучше Сукиасяна.

Третий раунд оказался достаточно ровным, оба соперника, раз за разом обменивались попаданиями. Игорь Адлейба больше уделял внимание атакующим действиям, при этом предоставляя возможность сопернику отвечать на его выпады. При этом Адлейба выглядел гораздо энергичнее Сукиасяна и легче двигался по рингу.

По истечении шести раундов судьи приняли решение засчитать победу абхазскому спортсмену.

Перед шестираундовым боем с Михаилом Сукиасяном абхазский боксер провел 11 встреч на профессиональном ринге, десять из которых выиграл, один закончился ничьей. У соперника было восемь побед, три поражения и одна ничья.

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.