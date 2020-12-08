Международный футбольный турнир "Лига братских народов" открылся в Абхазии

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие международного турнира по футболу "Лига братских народов" состоялось на стадионе "Динамо" в Сухуме во вторник 8 декабря.
В турнире принимают участие команда из Луганской народной республики "Восток-Уголь", сборная Седьмой военной базы и команды из Абхазии – "Рица-2" из Гудауты, "Гагра" и сухумское "Динамо". По словам председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Джамала Губаз, в турнире должна была участвовать команда из ДНР, но шестеро игроков заболели коронавирусом.
- Международный футбольный турнир - "Дружба народов"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Международный футбольный турнир - Дружба народов© Sputnik / Томас Тхайцук
- Международный футбольный турнир - Дружба народов© Sputnik / Томас Тхайцук
- Международный футбольный турнир - Дружба народов© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мы все делаем для нашей молодежи, чтобы убрать ребят с улиц. Пусть они даже не станут чемпионами мира или Европы, они будут хотя бы чем-то заняты. Международные турниры необходимы в первую очередь молодежи, юношам, и для них мы планируем организовывать топовые турниры", - сказал Губаз.
Турнир "Лига братских народов" проходит в Абхазии впервые, но, по словам Губаз, в планах проводить его каждый год с участием команд с Северного Кавказа.
Первая игра турнира состоялась между командами "Рица-2" из Гудауты и "Восток-Уголь" из Луганска. Победу со счетом 3:1 одержала команда из Луганска.
Финал турнира "Лига братских народов" состоится в субботу 12 декабря.