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Международный футбольный турнир "Лига братских народов" открылся в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Международный турнир "Лига братских народов" пройдет в Абхазии с 8 по 12 декабря. В турнире примут участие пять команд.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие международного турнира по футболу "Лига братских народов" состоялось на стадионе "Динамо" в Сухуме во вторник 8 декабря.

В турнире принимают участие команда из Луганской народной республики "Восток-Уголь", сборная Седьмой военной базы и команды из Абхазии – "Рица-2" из Гудауты, "Гагра" и сухумское "Динамо". По словам председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Джамала Губаз, в турнире должна была участвовать команда из ДНР, но шестеро игроков заболели коронавирусом.

  • Международный футбольный турнир - "Дружба народов"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Международный футбольный турнир - Дружба народов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Международный футбольный турнир - Дружба народов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Международный футбольный турнир - Дружба народов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Международный футбольный турнир - "Дружба народов"

"Мы все делаем для нашей молодежи, чтобы убрать ребят с улиц. Пусть они даже не станут чемпионами мира или Европы, они будут хотя бы чем-то заняты. Международные турниры необходимы в первую очередь молодежи, юношам, и для них мы планируем организовывать топовые турниры", - сказал Губаз.

Турнир "Лига братских народов" проходит в Абхазии впервые, но, по словам Губаз, в планах проводить его каждый год с участием команд с Северного Кавказа.

Первая игра турнира состоялась между командами "Рица-2" из Гудауты и "Восток-Уголь" из Луганска. Победу со счетом 3:1 одержала команда из Луганска.

Финал турнира "Лига братских народов" состоится в субботу 12 декабря.


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